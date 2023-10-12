«Тутанхамон»: изысканность во всем

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Кажется, одни из самых элегантных украшений 2023 года найдены! Следуйте за нами, и мы приведем вас в оазис красоты и стиля ювелирной моды!

Про актуальные тенденции и идеи, как красиво носить изделия, нам по секрету рассказала Екатерина Поливаева.

– Каковы последние тенденции в дизайне ювелирных украшений?

– Актуальны геометрические формы в разных сочетаниях. «Геометрия» стала новым прочтением классики, где благородный минимализм в сочетании с многослойностью позволяет создать тот самый личный образ. Идеально работают в тренде на многослойность кольца-пружинки и спиральки.

Для смелых любителей ювелирных украшений – оригинальные объемные изделия с использованием цветной эмали, барочного жемчуга, крупные серьги «Конго», а также украшения в виде солнца или монет.

Мультипирсинг – огромное поле для ювелирных экспериментов. Комплект пусет в одно ухо или две серьги, одинаковые по размеру и близкие по дизайну, сделают образ сложнее и интереснее.

Броши давно завоевали свое место на олимпе ювелирной моды. Приколите к одежде одновременно две, и тогда именно на вас будут останавливаться восхищенные взгляды.

Серебро сейчас – самое «живое», эффектное и стремительное направление в ювелирной индустрии. Эти украшения охватывают все любимые стили и направления в моде и подходят представителям всех возрастов и настроений.

Актуальные ювелирные образы часто строятся на деталях и нюансах, и самый верный вариант – это экспериментировать с трендами так, как хочется только вам!

– О чем нужно подумать перед покупкой ювелирных изделий?

– Обратитесь к украшениям, которые у вас уже есть. Что в них нравится – золото или серебро, какие цвета золота или вставок вам по душе? Украшения не могут существовать отдельно от вашего стиля и от вас, они – ваше дополнение и продолжение.

Есть ли у вас ювелирная мечта? Может, без какого-то украшения ваша шкатулка кажется неполной, в таком случае во время ювелирного шопинга, сделайте акцент на его поиски.

– Все это можно приобрести в магазине «Тутанхамон»?

– Да, конечно. Мы более 20 лет принимаем участие во всех профильных мероприятиях и ювелирных выставках в России и за рубежом и выбираем для наших клиентов качественные, стильные и особенные ювелирные украшения! А также имеем возможность доставлять изделия клиентам прямо с выставок и абсолютно уверены, что в нашей сети любой может найти себе изделие по душе!

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