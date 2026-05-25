Тула — это не только пряники, самовары и оружие. Это город Льва Толстого. Город, где он работал чиновником, спорил в судах, ездил на велосипеде, встречал Тургенева, привозил крестьянских детей в цирк, вдохновлялся на «Анну Каренину» и «Воскресение».

Толстой жил в Ясной Поляне, но его «адрес всегда: Тула». Именно так называется экспозиция в культурном пространстве «Л.Н.Т.».

Вместе с партнерами проекта мы собрали маршрут на два дня. Без скучной школьной классики. Просто путешествие по живому толстовскому миру — с вокзалами, судами, любовными историями, театром, стрит-артом, старинными усадьбами и очень красивыми дорогами.

Тула и Лев. Маршрут на 2 дня.

Формат: пешком по Туле + такси/авто за город + велопрогулка.

Для кого: туристы и туляки, кто хочет заново увидеть свой город, пары, семьи с детьми и без, любители велопрогулок.

База проживания: AZIMUT Сити Отель Тула.

Старт маршрута: ресторан «Светски».

«Погода чудная. Здоров. Ездил в Тулу верхом. Крупные мысли!»

Первый день: пешеходный маршрут

Сначала — светский завтрак

Начать маршрут по Туле стоит с завтрака на веранде ресторана «Светски» — месте, где русская гастрономия превращается в красивый ритуал.

Здесь подают блюда русской кухни с уважением к истории и деталям: томлённые в дровяной печи каши, ароматную выпечку и знаменитый анковский пирог по рецепту Софьи Андреевны Толстой. Тот самый десерт, который когда-то готовили в семье Льва Николаевича и подавали гостям Ясной Поляны.

«Светски» не просто ресторан, а часть культурного кода современной Тулы. Фазан на гербе напоминает об эпохе светских ужинов, когда после охоты собирались за длинным столом, говорили о литературе, музыке и новостях города.

Интерьер с камерным светом, позолотой, старинными текстурами и деталями русских ремёсел создаёт ощущение гостиной прошлого века, где хочется задержаться подольше.

А по выходным атмосфера завтрака становится особенно театральной: в зале играет рояль, и поёт местная легенда, «тульский Стинг» Александр Щеглов. Живой голос, музыка и неспешный завтрак превращают утро в настоящее путешествие во времени.

Идеально, чтобы начать день с прогулки по Казанской набережной и историческому центру Тулы. Но сначала — найти место для отдыха.

«Сильные люди всегда просты».

Правильное место для отдыха

Чтобы путешествие удалось, важно правильное место для отдыха после насыщенных экскурсий и прогулок. AZIMUT Сити Отель Тула расположен в нескольких минутах от кремля, Казанской набережной и улицы Металлистов.

Интерьеры отеля выдержаны в спокойной современной эстетике с деликатными отсылками к русским традициям. После длинного экскурсионного дня здесь особенно приятно спуститься в бар за бокалом вина или выпить чаю на балконе своего номера. А утром — неспешно позавтракать и снова выйти в город.

AZIMUT Сити Отель Тула особенно удобен для тех, кто приехал в Тулу именно за впечатлениями. С заботой о самых юных путешественниках в отеле предусмотрены все необходимые условия для комфортного пребывания семей с детьми: тщательно разработанное детское меню в ресторане и наличие бесплатных детских принадлежностей в отеле.

Для путешествующих на автомобилях туристов есть парковка, ее надо забронировать заранее.

День 1. Тула Толстого: город, который его помнит

Культурный квартал «Л.Н.Т.», ул. Металлистов, гимназия, Казанская набережная

🕑 Время прогулки 3 часа. Пешком

В культурно-выставочном пространстве «Л.Н.Т.» в непосредственной близости от «Светски» работает экспозиция «Мой адрес всегда: Тула», посвященная жизни Толстого в городе.

Здесь можно понять, каким был губернский центр времен писателя и как сильно Тула повлияла на его жизнь и книги.

Здесь же — сувениры Ясной Поляны, книги, мерч с цитатами Толстого и даже поваренная книга Софьи Андреевны.

После музея стоит просто гулять.

На ул. Металлистов Толстой сегодня неожиданно современный: его цитаты появляются на витринах, в кофейнях и арт-пространствах.

Пешеходная улица приведет в кремль, через который можно выйти на Казанскую набережную и по ней вернуться в «Светски» на обед, тем более что с 12 мая в «Светски» проходит фестиваль «Кухни народов России».

С 12 мая в «Светски» проходит фестиваль «Кухни народов России».

Так появились волжская окрошка на квасе или айране, щи из щавеля на курином бульоне с яйцом в мешочек, сибирские грузди с отварным картофелем в сливках, татарский беляш с говядиной и луком, а также аршанский чебурек с мясом, сыром и зеленью. На горячее — почти домашние макароны по-флотски с говядиной, томлённой в печи, и кавказский шашлык на лаваше с маринованным луком и томатным соусом.

«Если хочешь быть счастливым — будь».

Каждое блюдо здесь не просто рецепт, а маленькая история региона, его привычек, праздников и семейных традиций. И пожалуй, именно такие обеды лучше всего напоминают: Россия огромная, разная, но за хорошим столом всегда становится чуть ближе и понятнее.

После сытного обеда можно отправиться дальше по маршруту.

Гимназия, суд, Дворянское собрание, губернское правление и встреча со Станиславским

🕑 Время прогулки пешком 2 часа, на такси 30 минут

Толстой в Туле — это не только литература. Он был присяжным заседателем, участвовал в судах, защищал крестьян и спорил о справедливости.

Что стоит увидеть:

Здание мужской гимназии, где учились сыновья Льва Толстого, — ул. Менделеевская, 7. Ныне корпус факультетов истории и филологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого.

Ныне корпус факультетов истории и филологии Тульского государственного педагогического университета им. Л. Н. Толстого. Здание Тульского Окружного суда, где Лев Толстой выступал присяжным заседателем, — проспект Ленина, 45. Ныне в здании располагается областной суд. Впечатления от посещения тульского суда, где рассматривалось дело о покушении на убийство проститутки, легли в основу некоторых эпизодов «Воскресения».

Ныне в здании располагается областной суд. Впечатления от посещения тульского суда, где рассматривалось дело о покушении на убийство проститутки, легли в основу некоторых эпизодов «Воскресения». Здание губернского правления, где три года трудился в должности канцелярского служителя сам Лев Николаевич, — проспект Ленина, 36.

Здание Дворянского собрания, где Толстой присутствовал на репетиции его пьесы «Плоды просвещения», — проспект Ленина, 44. Кстати, его не хотели пускать на репетицию — не сразу признали в нем дворянина. Позже именно в этих стенах Толстой и Тургенев выступали перед дворянами за освобождение крестьян.

Один из самых атмосферных адресов толстовской Тулы — деревянный дом на ул. Гоголевской, 47. Дом принадлежал прокурору Николаю Давыдову, другу Толстого, благодаря которому появились сюжеты «Живого трупа» и «Власти тьмы». Здесь в 1893 году познакомились два великих человека — Лев Толстой и Константин Станиславский.

«У меня нет всего, что я люблю. Но я люблю всё, что у меня есть».

Именно сюда Толстой вошел «в крестьянском тулупе, валенках и серой блузе», а молодой Станиславский позже вспоминал, что ни одна фотография не передавала силу его взгляда.

— Бывшее реальное училище, почетным попечителем которого был граф Толстой. Расположено на Красноармейском проспекте, 5. Ныне здесь Тульский арбитражный суд.

Музей под открытым небом, памятник Толстому, «Ликерка» и велотрек

🕑 Время прогулки 2 часа. Пешком

Всехсвятское кладбище называют музеем под открытым небом той эпохи, которую видел и описывал Лев Толстой.

Очень атмосферное, но специфическое место — для тех, кто любит глубокое историческое погружение. Это старейший некрополь Тулы.

Кладбище находится на улице Льва Толстого и хранит атмосферу губернской России XIX века: купеческие фамилии, дворянские захоронения, истории врачей, оружейников и меценатов. Именно такой мир — с его памятью, трагедиями и размышлениями о жизни и смерти — Толстой позже перенесёт в «Анну Каренину» и «Воскресение».

Писатель регулярно приезжал в Тулу из Ясной Поляны верхом, пешком и даже на велосипеде, бывая в этой части города. Поэтому Всехсвятский некрополь сегодня воспринимается как часть большого «толстовского ландшафта» Тулы, живое напоминание о городе, который окружал писателя и становился фоном его произведений.

Памятник Льву Толстому на проспекте Ленина — один из самых необычных памятников писателю в России. Здесь Толстой не парадный граф и не бронзовый классик с томиком в руке. Он идет быстрым шагом, в грубых тяжелых ботинках, слегка сутулясь, будто погруженный в собственные мысли.

И в этом есть парадокс: в жизни Толстой был настоящим щеголем и очень ценил хорошую обувь. Молодой Лев Николаевич внимательно следил за модой, любил качественные сапоги и дорогие вещи. Более того, первоначальная задумка автора памятника вообще предполагала босого Толстого — как символ его стремления к простоте и «опрощению». Но в итоге писателя все же «обули».

Скульптура словно движется в сторону бывшего ликеро-водочного завода — сегодня это творческий кластер «Ликёрка Лофт». И это почти символично: старое промышленное пространство превратилось в современную точку притяжения с кофейнями, выставками, фестивалями, дизайнерскими магазинами и городскими событиями.

Толстой вообще давно вышел в Туле за пределы музеев. Он стал частью городской среды, дизайна и современного культурного кода.

Еще одна неожиданная точка толстовской Тулы — знаменитый Тульский велотрек (в толстовское время его называли циклодромом), расположен на территории стадиона в середине проспекта Ленина, за «Ликеркой».

В конце XIX века велосипед был ультрамодной и очень дорогой вещью, почти символом технического прогресса. И Толстой неожиданно увлекся им уже в весьма солидном возрасте.

Весной 1895 года граф Лев Толстой научился ездить на велосипеде. Ему было почти 67 лет. Для Тулы и Москвы это стало настоящей сенсацией. Современники вспоминали, как писатель в своей знаменитой блузе уверенно катался по улицам и дорогам между Ясной Поляной и Тулой.

14 июля 1897 года граф Толстой посетил тульский циклодром и проехал на велосипеде один круг. Софья Андреевна даже записала в дневнике удивленную фразу: «…Разговоры о гонках и о всем, что касается велосипедной езды. Его еще и это интересует».

Правда, сами гонки Толстой не любил. Считал, что велосипед нужен не ради скорости и тщеславия, а ради свободы движения, здоровья и общения.

Отступление от маршрута — для тех, кто любит велосипед

Толстой не просто катался ради развлечения. Велосипед для него был способом чувствовать движение, свободу и скорость жизни даже в преклонном возрасте.

Наверное, поэтому туляки решили и сделали прекрасный веломаршрут — от Тульского кремля до Ясной Поляны. Он проходит по главной улице города — проспекту Ленина, а затем уходит в сторону Малиновой Засеки, исторического лесного массива, который хорошо знал и любил Лев Толстой. Этот путь символично соединяет шумную городскую Тулу с Ясной Поляной, местом силы писателя.

Маршрут словно повторяет дорогу, по которой Толстой когда-то ездил верхом и на велосипеде, уже в весьма преклонном возрасте увлёкшись новым для того времени видом транспорта.

«Красота природы действует даже на тех, кто ей не любуется».

Общая протяженность маршрута «Лев Толстой» должна составить 18 километров (пока построены только 10), а время движения по нему — около 2 часов.

А вокруг самой Ясной Поляны проходит еще один красивый веломаршрут, один из самых атмосферных в Тульской области.

И это, пожалуй, лучший способ почувствовать толстовское пространство не как музей, а как живую территорию. Здесь можно ехать по тем самым дорогам, где Лев Николаевич когда-то скакал верхом, гулял пешком или уже в старости осваивал велосипед.

Внимание! На территорию музея-усадьбы на велосипедах и самокатах въезд запрещен.

Толстой вообще очень любил движение. Он много ходил пешком, прекрасно ездил верхом и легко преодолевал большие расстояния. В Тулу из Ясной Поляны он чаще всего приезжал верхом даже зимой. Иногда приходил пешком. В дневнике 1865 года есть короткая запись: «Погода чудная. Здоров. Ездил в Тулу верхом. Крупные мысли!»

Поэтому прогулка или велопоездка вокруг Ясной Поляны — это не просто туристическая активность. Это возможность буквально войти в ритм жизни Толстого — почувствовать лес, дороги, воздух и то самое движение мысли, которое рождало его романы.

Охота на толстовские муралы

В Туле есть несколько больших стрит-артов со Львом Николаевичем. Найдите всех Толстых в городе — и соберите свой стрит-арт маршрут.

Главные точки:

улица Октябрьская, 49,

проспект Ленина, 85,

Казанская набережная,

отель Azimut,

пространство «Небо» на ул. Металлистов, 13.

Второй день: автомобильный маршрут

День 2. Ясная Поляна, Козлова Засека и толстовские усадьбы

Ясная поляна

Сюда стоит приезжать утром, пока аллеи еще тихие. Здесь Толстой писал «Войну и мир», «Анну Каренину», занимался школами для крестьянских детей.

Мало кто знает, что огромную часть усадебного леса Толстой сажал сам — на гонорар от «Войны и мира».

А Софья Андреевна переписывала роман шесть раз вручную по ночам.

Когда Толстой женился на Софье Берс, ему было 34 года, а ей всего 18. Вместе они прожили почти полвека. Именно в Ясной Поляне рождались не только романы, но и одна из самых известных историй любви русской литературы.

Но эта история любви была совсем неидеальной и точно не музейно-стерильной. Накануне свадьбы Толстой дал Софье Андреевне прочитать свои дневники, где подробно описывал бурную молодость, романы, азарт, кутежи и связи с женщинами. В том числе историю с крестьянкой Аксиньей. Он считал, что между супругами не должно быть никаких тайн и недоговоренностей. Для юной Софьи это стало настоящим потрясением.

А еще именно здесь произошла одна из самых романтичных сцен русской литературы. Толстой сделал Софье предложение почти шифром — мелом на ломберном столике, одними начальными буквами фраз. И она сумела его разгадать. Позже эта сцена почти дословно появится в «Анне Карениной» — в объяснении Левина и Кити.

Внимание! Вход на территорию платный. Для посещения мемориальных зданий нужно заранее заказывать экскурсию, самостоятельный осмотр не предусмотрен.

Некрополь Толстых в Кочаках

Недалеко от Ясной Поляны находится еще одно очень важное место толстовского маршрута — семейный некрополь Толстых в селе Кочаки.

Именно здесь похоронены родители Льва Николаевича, его брат Сергей, сестра Мария и многие представители рода Толстых.

Для самого писателя Кочаки были частью семейной памяти и внутреннего мира.

Здесь сохранился старинный храм Николая Чудотворца, старые деревья и удивительное ощущение тишины. В отличие от больших мемориальных комплексов, Кочаки очень камерные и почти лишены музейного пафоса.

«Тишина — это великое дело».

Станция Козлова Засека

Один из самых кинематографичных пунктов маршрута. Именно отсюда Толстой отправлялся в поездки, получал письма и встречал гостей.

На станции сохранилась атмосфера начала XX века: деревянный вокзал, лавки, багажные тележки и знаменитые часы, остановленные на времени прибытия траурного поезда с телом Толстого.

Именно здесь писатель стал свидетелем трагедии, которая позже легла в основу сцены гибели Анны Карениной.

Малое Пирогово

Если хочется продолжения путешествия — отправляйтесь в Малое Пирогово. Это одна из самых красивых толстовских усадеб Тульской области.

Именно здесь у Толстого появился замысел «Хаджи-Мурата». А еще здесь можно увидеть тот самый репейник, вдохновивший писателя на образ героя.

Очень атмосферное место: старый дом с мезонином, берег Упы, тишина, яблони и ощущение, что время почти остановилось.

«Лошадь устала. Я нет».

Крапивна — город, который помнит Толстого

Чтобы представить, как выглядел уездный город времен писателя, стоит доехать до Крапивны. Здесь почти ничего не изменилось за полтора века. Именно поэтому Крапивна считается одним из самых подлинных толстовских мест.

Толстой бывал здесь как помещик, мировой посредник, педагог, общественный деятель и защитник крестьян. Он заходил в трактиры, суды, больницу, тюрьму, училище, разговаривал с местными жителями и открывал школы для крестьянских детей. Об этом рассказывает экспозиция в Музее земства.

Крапивенские впечатления потом буквально растворились в произведениях Толстого. Именно крапивенская тюрьма стала одним из прообразов тюремных сцен в романе «Воскресение». А впечатления от дворянских собраний и выборов позже легли в основу сцен дворянских выборов в «Анне Карениной».

Об этом, кстати, говорил великий итальянский сценарист Тонино Гуэрра, побывавший в Крапивне в далеком 2006-м.

Сегодня Крапивна — это тихие улицы, старые купеческие дома, ощущение русской провинции XIX века и редкое чувство, будто Толстой только что проехал здесь в экипаже.

Почему этот маршрут стоит пройти

Толстой в Туле — не бронзовый памятник из школьной программы.

Он здесь очень живой: спорит в судах, ездит на велосипеде, встречается с актерами, слушает музыку, защищает крестьян, влюбляется, пишет, сажает лес, открывает школы и превращает обычный губернский город в часть мировой литературы.

И когда после двух дней путешествия начинаешь замечать его в старых улицах, вокзалах, деревьях и людях, понимаешь, что Тула действительно город Толстого.

