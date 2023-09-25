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Близость

Близость

13 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Близость».

Близость...Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ?  А если так.. Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведёт? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо?

Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — время.     Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца.

В ролях:

  • Татьяна Арнтгольц;
  • Роман Маякин;
  • Сергей Перегудов.


Стоимость: от 1200 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
13 октября 2023, пятница
19:00
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