13 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Близость».



Близость...Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ? А если так.. Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведёт? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо?



Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, потому как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто — время. Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца.



В ролях:

Татьяна Арнтгольц;

Роман Маякин;

Сергей Перегудов.



Стоимость: от 1200 руб.