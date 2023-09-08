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Анна Каренина

Анна Каренина

14 октября в Городском концертном зале покажут спектакль «Анна Каренина».

О нескольких семьях, счастливых одинаково и несчастных по-разному. О жизни в России 1870-х на разных её этажах — от петербургского высшего общества до крестьянских дворов. О светской женщине, которая бросает семью ради любви, ломая свою и чужие жизни, и о помещике-идеалисте, который ищет в семье любовь и правду. О явных и скрытых мотивах, которые движут людьми, о тайнах души и свойствах страсти с главной сюжетной линией — Каренин и Анна.

«Мн? отмщеніе, и Азъ воздамъ», — цитата из Библии, ставшая эпиграфом романа и использованная в спектакле. Лишь суд божий и человеческая совесть могут вынести приговор мятущейся душе.

Классический спектакль с участием народных и популярных артистов театра и российского кинематографа.

В состав исполнителей могут быть внесены изменения без дополнительного уведомления.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
14 октября 2023, суббота
19:00
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