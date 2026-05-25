— Как в этом году абитуриентам подавать документы для поступления, есть ли нововведения в этой части?

— В рамках приемной кампании на 2026/2027 учебный год по решению Минобрнауки России исключена возможность подачи поступающими документов посредством собственных вузовских информационных систем и «личных кабинетов» абитуриентов, отныне заявления о приеме и документы, необходимые для поступления, могут быть представлены поступающим лично в приемную комиссию, направлены в вуз по почте либо в электронном виде посредством портала «Госуслуги» с использованием суперсервиса «Поступление в вуз онлайн».

Кроме того, с 1 сентября 2025 года вступили в силу два ключевых закона. Первый касается выпускников колледжей и техникумов. Теперь поступать в вуз по внутренним вступительным испытаниям (без ЕГЭ) им можно только в том случае, если направление бакалавриата или специалитета соответствует профилю полученного среднего профессионального образования. Если выпускник получил в колледже специальность техника-электрика, а хочет пойти учиться на юриста — ему придётся сдавать ЕГЭ.

Второе изменение: начиная с приёмной кампании 2026 года государством регулируется количество платных мест в вузах по отдельным направлениям. Университеты больше не могут самостоятельно расширять платный приём по регулируемым специальностям — план набора на них заранее утверждается на федеральном уровне и в дальнейшем не меняется.

Эти нормы уже действуют, абитуриентам текущего года нужно быть к ним готовыми. Мы, со своей стороны, максимально информируем школьников и выпускников колледжей о новых требованиях. Более того, хочу особо отметить, что сейчас мы внимательно отслеживаем прохождение ещё одной инициативы, непосредственно связанной с приёмом в вузы, которая находится на рассмотрении Государственной Думы.

— В чем она заключается?

— Предлагается установить возможность ограничения поступления в магистратуру: если соответствующий законопроект будет принят, то по целому ряду сложных или стратегически важных направлений подготовки поступить на второй уровень образования смогут только те, кто заканчивал соответствующее направление в бакалавриате либо имеет опыт работы по специальности. Вполне возможно, что реализацию данной инициативы мы увидим уже в рамках приёма на обучение в 2027 году.

Для тех, кто планирует поступать в вузы в следующем году, это означает, что выбирать профиль бакалавриата нужно будет гораздо осмотрительнее, так как «исправить» выбор в магистратуре станет намного сложнее или потребует предварительного опыта работы.

— То есть, в нынешнем году ещё существует возможность для выпускника, условно, педагогического университета поступить на обучение в магистратуру по юриспруденции?

— Совершенно верно. Более того, по более чем десятилетнему опыту подготовки магистров юриспруденции, который накоплен в нашем институте, хочу заметить, что в целом ряде случаев сочетание юридической магистратуры и иного базового образования даёт хорошие плоды. Например, тот же педагог, получивший степень магистра юриспруденции, может стать уникальным специалистом в области образовательного права или защиты прав и законных интересов несовершеннолетних.

— Что такое «день тишины» и чем он полезен?

— В официальных документах подобного термина нет, речь идёт о том, что в дни издания приказов о зачислении (3 и 7 августа — в зависимости от этапа зачисления) поступающий не сможет изменять (подавать или отзывать) своё согласие на зачисление. Благодаря этому накануне издания приказов абитуриент сможет чётко видеть свою позицию в рейтинге и понимать, проходит ли он на бюджетное место, не опасаясь, что в последний момент кто-то с более высокими баллами подаст новое согласие на зачисление и сдвинет его в списке. Для приёмной комиссии такой порядок удобен тем, что позволяет спокойно проверить все документы и подготовить приказ о зачислении без риска изменения конкурсной ситуации в самый последний момент. Таким образом, «день тишины» сводит к нулю риски технических сбоев и ошибок при формировании финальных версий приказов.

— Целевое обучение расширяется и охватывает все больше специальностей. Как, на Ваш взгляд, такой формат обучения сказывается на качестве обучения и мотивации самих студентов?

— Механизм целевого обучения способствует более эффективному решению вопросов трудоустройства выпускников, а также значительно повышает степень участия работодателей в формировании содержания образования. Можно сказать, что работодатель, заключивший договор о целевом обучении, из пассивного наблюдателя превращается в активного соавтора образовательного процесса. Что касается мотивации студентов, то здесь ситуация двоякая, так как целевой договор одновременно выступает как сильным стимулом, так и фактором, способствующим снижению академической активности у части обучающихся: бывает, что погоня за знаниями сменяется задачей «просто доучиться» и получить диплом без отчисления, влекущего выплату штрафных санкций. В любом случае, влияние целевого обучения на успешность освоения образовательной программы зависит по большей части от самого студента.

— В обществе иногда звучат сомнения: не станет ли юридическое образование избыточным на фоне приоритета инженерных и IT-специальностей?

— Это распространённое заблуждение, и итоги приёма в прошлом году его в очередной раз опровергли. Спрос на качественное юридическое образование остаётся стабильным. Почему? Потому что юриспруденция — это не только сфера деятельности адвоката или корпоративного юриста. Это обязательное квалификационное требование для работы в подавляющем большинстве органов государственной и муниципальной власти, в судах, прокуратуре, Следственном комитете, МВД, службе судебных приставов и многих других ведомствах. Без юридического образования туда просто-напросто не попасть.

И вот ещё одно официальное подтверждение, озвученное, что называется, «на самом верху». Как заявил Президент Российской Федерации В. В. Путин, выступая в феврале нынешнего года на ежегодном совещании судей судов общей юрисдикции, военных и арбитражных судов Российской Федерации, в стране сохраняется нехватка судей — вакантными остаются более 3500 должностей, что составляет около 15 процентов от всей штатной численности федеральных судов общей юрисдикции и арбитражных судов. А ведь должность судьи — это вершина юридической карьеры: почётно, статусно, достойно оплачивается. Так что говорить о перепроизводстве юристов как минимум преждевременно.