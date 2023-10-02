Квартирники в кафе «Октавы»
7, 15 и 21 октября в кафе «Октавы» пройдут квартирники.
Группа «ТЕ-САМЫЕ» — альтернативная рок-группа из Тулы, в этом году взяли гран-при рок-фестиваля МолоТняк-2023 и стали участниками Oktava Lab fest.
Для квартирника ребята приготовили специальную программу из авторской музыки и мощных каверов, c разгоном от Федерико Феллини до пониженного гитарного строя и мощных ударных сбивок в одну секунда.
Группа образовалась в конце 2021 года и за это время уже дала множество сольных концертов, была гостем городских мероприятий и даже хоккейных матчей, так что на квартирнике готова зажечь и удивить.
Стоимость: 400 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
7 октября 2023, суббота
19:00
15 октября 2023, воскресенье
18:00
21 октября 2023, суббота
19:00
22 октября 2023, воскресенье
19:00
23 октября 2023, понедельник
19:00
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