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ПилОт

ПилОт

13 октября в Concert Hall с большим осенним концертом выступит группа «ПилОт».

Каждую осень группа «ПилОт» преподносит прекрасный подарок — концерт с программой из купажа хитов и композиций, которые давно не исполнялись со сцены.

Мы хотим, чтобы вы вместе с нами убедились в том, что осень – прекрасное время года, давайте проведем ее под любимые песни. Приходите на концерт и мы зарядим вас романтичным настроением, драйвовыми хитами и впитаем дух правильного сумасшествия!

Илья Кнабенгоф: «Осень – отличный повод вновь по-домашнему собраться; сорвать голос в попытках переорать вокалиста; провести пальцевую гимнастику указательного и мизинца; выучить наконец-то недозубренные песни; устать мышцами от не сходящей с лица улыбки; обрести новые знакомства и… многое-многое интересное иное ждет вас на наших столичных концертах, если вы решитесь покинуть свой сумрачный (мокнябрьский) быт и таки донести себя до концертных площадок, где и будет происходить всё это шебутное безумство!»

Стоимость: от 2000 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
13 октября 2023, пятница
20:00
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