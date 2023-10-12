Что убивает ваши суставы: откровения ревматолога

12 октября — День борьбы с артритом. Поговорили с Татьяной Сальниковой, зав. ревматологическим отделением Тульской областной больницы, об этой проблеме.

По данным Федерального бюро медико-социальной экспертизы, среди причин инвалидности в России на третьем месте после болезней сердечно-сосудистой системы и злокачественных новообразований стоит группа болезней костно-мышечной системы. Одним из распространенных заболеваний данной группы является артрит.

Поговорили с Татьяной Сальниковой, зав. ревматологическим отделением Тульской областной больницы, ревматологом со стажем 29 лет, кандидатом медицинских наук, об этой проблеме.

Боль в суставах — распространённая проблема, которая чаще всего появляется из-за артрита. Обычно на боли в суставах жалуются люди старше 40 лет, но некоторые формы артрита могут появиться и в детском возрасте, и в активном 30-летнем.

Артрит — это обобщённое понятие поражения сустава. Это может быть воспаление одного сустава или нескольких, самостоятельное заболевание или проявление ряда других заболеваний. Всего существует более 100 заболеваний, проявлением которых является артрит.

Причин развития артрита несколько:

ежедневные незначительные физические воздействия на сустав и травмы, которые могут привести к воспалению,

перенесённые вирусные или бактериальные инфекции,

некоторые заболевания суставов имеют генетическую предрасположенность и аутоиммунную природу.

От чего возникают аутоиммунные заболевания, пока точного ответа у медиков нет. Запустить аутоиммунный процесс может стресс, вирусы, бактериальные инфекции, переохлаждения, гормональная перестройка организма.

Достоверно известно, что артрит провоцирует хронический нелеченый пародонтоз и курение.

Заболевания суставов могут развиваться в разном возрасте, но наиболее подвержены артриту лица молодого трудоспособного возраста. Пик заболеваемости приходится на 30-35 лет, причём женщины болеют в 5 раз чаще, чем мужчины.

В Тульской области на учете у ревматологов с дегенеративными заболеваниями суставов стоит около 6000 пациентов. На конец 2022 года зарегистрировано более 1600 пациентов с подагрой, более 3000 туляков страдают ревматоидным артритом, около 500 человек — псориатическим артритом. На самом деле, больных намного больше: не все обращаются за медицинской помощью, многие лечатся самостоятельно и не наблюдаются у врачей.

2000 пациентов получают специализированную ревматологическую помощь в двух ревматологических стационарах — на базе городской больницы № 9 и на базе областной клинической больницы. Продолжительность нахождения в стационаре у нас значительно сократилась: раньше было 21 день, сейчас 10. Акцент мы делаем на подборе терапии в условиях стационара, а в дальнейшем пациент должен наблюдаться у ревматолога. Мы всегда указываем кратность следующих визитов для наблюдения и коррекции терапии.

Современная ревматология — это время новых возможностей, в том числе в диагностике, лечении. В нашем регионе 500 пациентов получают современную дорогостоящую высокотехнологичную медицинскую помощь. Эта терапия бесплатная, она проводится в рамках ОМС. Причем наш регион — один из немногих, когда вот такая терапия генно-инженерными препаратами проводится за счёт средств регионального бюджета. И нашим пациентам для получения этой терапии не нужно иметь группу инвалидности, как, например, в Москве.

Самое важное, что большинство заболеваний суставов мы можем контролировать, но многое зависит от ранней диагностики, своевременного обращения пациента, регулярного динамического наблюдения, приверженности к рекомендациям врача-ревматолога. И тогда мы получим хорошие результаты, можем сохранить и функции суставов, и качество жизни пациентов, их трудоспособность и предотвратить инвалидизацию.

Когда надо идти к врачу? «Красными флажками» являются внешние изменения, прежде всего припухлость сустава, повышение температуры. Если молодой человек просыпается утром от болевых ощущений в суставе, когда утром нужно размяться, расходиться, чтобы боль уменьшилась, — это тоже «красный флажок». Если такие боли не проходят в течение нескольких дней, то за медицинской помощью нужно идти обязательно.

Мы не лечим болевой синдром, мы ищем причину боли. Диагноз ставим по результатам осмотра и некоторых исследований — стандартного общего анализа крови, С-реактивного белка. Я противник того, когда пациенты начинают самостоятельно и очень много обследоваться, приходят к врачу с большим объёмом обследований. Зачастую они избыточны, неправильно выбраны зоны исследований.

Сейчас многие увлекаются «капельницами здоровья», которые якобы улучшают состояние суставов. Еще раз подчеркну, не существует какого-то универсального лечения для всех заболеваний суставов. Да, есть обезболивающие препараты, которые снимают боль. Есть хондропротекторы, которые улучшают структуру хрящевой ткани. Но их применяют на определённых этапах и при определённых заболеваниях. Мы должны правильно поставить диагноз и правильно подбирать терапию.

Уколы препаратов гиалуроновой кислоты в сустав — один из способов поддержать «сухой» сустав. Но если в нем есть воспаление, будет только хуже. Сначала нужно снять воспаление, отечность. И да, назначение уколов — это тоже индивидуальный персонифицированный подход. Кому-то они принесут облегчение, а для пациентов с II и III стадией артрита это будут выброшенные деньги и упущенное время.

Есть исследования о влиянии статинов (препараты, снижающие холестерин в крови) на суставы. Но чтобы чётко сказать: «Да, воздействие отрицательное», — таких достоверных данных нет. Есть подтвержденные данные по индометацину. Это нестероидный противовоспалительный препарат, который снимает боль. Доказано его токсическое действие на сустав — он вызывает дегенеративные процессы в хрящевой ткани.

Очень большое значение для состояния суставов в зрелом возрасте играет нарушение пуринового обмена. Оно приводит к повышению концентрации мочевой кислоты в крови и моче, образованию уратных кристаллов и их отложению в мягких тканях в области суставов верхних и нижних конечностей. Все это поддерживает хроническое воспаление и усиливает боль в суставах. Вообще, любой продукт биологического происхождения содержит пурины — вещества, являющиеся строительным материалом для РНК и ДНК. Поступившие в виде пищи пуриновые основания расщепляются, в результате чего образуется мочевая кислота. Это нормальный процесс. Но если мочевой кислоты образуется больше, чем выводится, то развивается подагра.

Раньше подагра считалась болезнью знати — слишком много было в пище красного мяса и красного вина. Сейчас это болезнь бедных, кто ест много фастфуда, колбас, пьет газированные напитки.

На состояние суставов влияет и наше эмоциональное состояние. Какие-то непрожитые эмоции, страх двигаться вперед… Психосоматика имеет место. Но начинать все-таки надо не с психологической помощи и физиореабилитации, а с постановки диагноза. Есть воспаление или нет. Воспалительный процесс вызывает необратимые изменения в суставах. А при психосоматике суставы не изменяются. Да, у человека может быть боль, какой-то дискомфорт, но структурных необратимых изменений не произойдёт. Поэтому мы пациенту не навредим никак, пока будем уточнять, есть воспаление или нет. А вот если пациент с воспалительными заболеваниями будет сначала ходить по психологам, воспаление «съест» его сустав.

Если вам врач советует замену сустава, не тяните. Хромая от боли, вы нагружаете сильнее здоровые суставы и позвоночник. Вся система опорно-двигательного аппарата работает неправильно с большой нагрузкой. И если вы думаете, что после замены сустава вы встанете и побежите, как раньше, — увы, этого не будет.

Общие рекомендации по здоровому образу жизни, контроль веса предупреждают большую часть аутоиммунных воспалительных процессов. Если мы говорим о дегенеративных заболеваниях сустав, то здесь главная рекомендация — уменьшить нагрузку на суставы. Проще говоря, снизить свой вес! Обязательна правильная физическая нагрузка. Самая лучшая — плавание. Правда, плавать нужно правильно, погружая голову в воду. Чтобы шея и спина были на одной прямой. Или плавать на спине. Полезна ходьба, если вес не зашкаливает.

Для суставов полезны продукты с большим содержанием кальция, витамина D — молочные и кисломолочные продукты, творог, твёрдые сыры, рыба.