Виктор Михайлович отдал службе в милиции почти четверть века. Правоохранительная карьера началась в далёком 1984 году, когда будущему полковнику было 29 лет.
– До прихода в милицию я несколько лет отдал работе на крупнейшем в СССР предприятии по производству бытовой химии – «Новомосковскбытхим». Я там трудился сварщиком. У нас была добровольная народная дружина – после работы и по выходным мы вместе с милиционерами обеспечивали порядок на городских улицах. Там-то меня впервые и заприметили мои будущие коллеги.
Впервые мне предложили поступить на службу в милицию по комсомольской линии.Когда предложение поступило во второй раз – я всерьёз задумался. Обсудил это с отцом. Мой папа, Михаил Иванович Ефимов, – фронтовик, в годы Великой Отечественной войны освобождал Рязанскую область, был тяжело ранен. А мой дед, Иван Ефимов, погиб на фронтах Первой мировой войны, когда его сыну было всего два года. Мои предки по мужской линии служили Отечеству, проливали за него кровь. Так что, видимо, мне в буквальном смысле было «на роду написано» служить Родине.
«В кабинетах не отсиживались»
Виктор Михайлович через всю жизнь пронёс отцовский наказ: «Где бы ты ни работал, трудиться нужно чуть лучше, чем все остальные. Тогда в жизни всё сложится как надо». Через несколько лет службы в ППС спортсмена и атлета Ефимова пригласили в Новомосковский филиал учебного центра УВД – там он продолжил службу уже в качестве офицера.
– Я никогда не был карьеристом – перед начальством не выслуживался, во всевозможных закулисных играх не участвовал, интриг не плёл, просто старался делать свою работу так, чтобы отцу не было за меня стыдно. Несмотря на множество трудностей и невзгод, войну и тяжёлое ранение, он прожил долгую жизнь – 82 года.
Сейчас я понимаю, что для мужчины это большое счастье – иметь в зрелом возрасте возможность пообщаться с отцом, спросить его совета. Когда мы молоды, родители кажутся «древними» и скучными, ничего не понимающими в жизни. С годами этот юношеский максимализм уходит – ты начинаешь более трепетно относиться к родителям.
Службе в Новомосковском городском отделе внутренних дел Виктор Михайлович отдал больше 20 лет.
– После патрульно-постовой службы я занимался вопросами, связанными с подготовкой личного состава – физической, боевой, служебной, – рассказывает полковник. – Но у нас никогда не было деления на «кабинетных» и «не кабинетных» сотрудников: каждый, кто носит погоны, должен быть готов в любой момент встать на защиту закона и граждан. Никто в кабинетах не отсиживался.
Однажды Ефимову пришлось участвовать в задержании грабителей «по горячим следам».
– Я тогда был ответственным от руководства. Остался в отделе на ночь. У меня было строгое правило: раз дежуришь – значит, находишься на работе. И поступает звонок: в городе ограбили продуктовый магазин. Поехал вместе со следственно-оперативной группой на место. Опросили продавца, составили словесный портрет преступников. Я хорошо знал район, поэтому решил вместе с экипажем ППС прокатиться по окрестностям. Спустя некоторое время мы заметили двух мужчин, подходящих под описание. Аккуратно, чтобы не вызывать подозрений, проследили их маршрут и вызвали коллег.
На следующий день, помню, в областном УВД сильно удивились, увидев в сводке мою фамилию: мол, а что замначальника по работе с личным составом делал на месте преступления? Ну а мы так и ответили: мол, скидок на должности и звания у нас нет.
По жизни – со спортом
Большую роль в жизни Виктора Михайловича всегда играл и продолжает играть спорт. Он – неоднократный чемпион Тульской области по рукопашному бою, гиревому двоеборью и стрельбе из боевого оружия, мастер спорта СССР по служебному многоборью.
Сложный и довольно редкий вид спорта, в котором полковник Ефимов добился больших успехов, – полиатлон. Эта дисциплина включает в себя плавание на 50 м, бег на 60 м, стрельбу из пневматического оружия, метание гранаты и кросс на дистанцию 1 км. В этом виде спорта Виктор Михайлович стал сначала чемпионом России, затем четырёхкратным чемпионом мира среди ветеранов.
– В советское время спорт был путёвкой в жизнь, он давал возможность не только достичь серьёзных успехов, но и посмотреть мир. Мне, например, очень запомнилась поездка на чемпионат мира среди ветеранов в ЮАР – другой континент, палящее солнце, экзотика!
Сегодня спорт для меня – это часть жизни, часть моей души, основа характера. Спорт дисциплинирует, учит не сдаваться, не пасовать перед трудностями. Я абсолютно убеждён: хороший спортсмен обладает всеми необходимыми навыками и качествами для того, чтобы добиться успехов практически в любом деле.
Виктор Ефимов добился больших успехов и в силовых видах спорта: он чемпион мира и победитель Кубка Европы по армлифтингу АСМ «Витязь» и победитель соревнований в дисциплине «Русский жим».
Сегодня заслуженный ветеран милиции трудится в Новомосковском юридическом колледже: преподаёт основы безопасности и защиты Родины, безопасность жизнедеятельности и огневую подготовку.
– Я как человек, чья молодость пришлась на 1970-1980 годы, отлично помню, насколько огромной была роль патриотического воспитания в Советском Союзе. Искренне рад, что сейчас мы возвращаемся к этому. Да, многое ещё предстоит сделать. Но всё-таки я вижу, как меняется в лучшую сторону наша молодёжь.
Я и сам меняюсь вместе с ней. Для меня каждый урок – это эмоциональная подпитка, которая позволяет держать себя в тонусе во всех смыслах. Рассчитываю когда-нибудь увидеть своих нынешних учеников в полицейской форме – лично для меня это станет педагогическим триумфом!