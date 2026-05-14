Фото автора и из архива В. Ефимова. По материалам ведомственной газеты УМВД по Тульской области «Лицом к лицу».

Виктор Михайлович отдал службе в милиции почти четверть века. Правоохранительная карьера началась в далёком 1984 году, когда будущему полковнику было 29 лет.

– До прихода в милицию я несколько лет отдал работе на крупнейшем в СССР предприятии по производству бытовой химии – «Новомосковскбытхим». Я там трудился сварщиком. У нас была добровольная народная дружина – после работы и по выходным мы вместе с милиционерами обеспечивали порядок на городских улицах. Там-то меня впервые и заприметили мои будущие коллеги.

Впервые мне предложили поступить на службу в милицию по комсомольской линии.Когда предложение поступило во второй раз – я всерьёз задумался. Обсудил это с отцом. Мой папа, Михаил Иванович Ефимов, – фронтовик, в годы Великой Отечественной войны освобождал Рязанскую область, был тяжело ранен. А мой дед, Иван Ефимов, погиб на фронтах Первой мировой войны, когда его сыну было всего два года. Мои предки по муж­ской линии служили Отечеству, проливали за него кровь. Так что, видимо, мне в буквальном смысле было «на роду написано» служить Родине.

«В кабинетах не отсиживались»

Виктор Михайлович через всю жизнь пронёс отцовский наказ: «Где бы ты ни работал, трудиться нужно чуть лучше, чем все остальные. Тогда в жизни всё сложится как надо». Через несколько лет службы в ППС спортсмена и атлета Ефимова пригласили в Новомосковский филиал учебного центра УВД – там он продолжил службу уже в качестве офицера.

– Я никогда не был карьеристом – перед начальством не выслуживался, во всевозможных закулисных играх не участвовал, интриг не плёл, просто старался делать свою работу так, чтобы отцу не было за меня стыдно. Несмотря на множество трудностей и невзгод, войну и тяжёлое ранение, он прожил долгую жизнь – 82 года.

Сейчас я понимаю, что для мужчины это большое счастье – иметь в зрелом возрасте возможность пообщаться с отцом, спросить его совета. Когда мы молоды, родители кажутся «древними» и скучными, ничего не понимающими в жизни. С годами этот юношеский максимализм уходит – ты начинаешь более трепетно относиться к родителям.

Службе в Новомосковском городском отделе внутренних дел Виктор Михайлович отдал больше 20 лет.

– После патрульно-постовой службы я занимался вопросами, связанными с подготовкой личного состава – физической, боевой, служебной, – рассказывает полковник. – Но у нас никогда не было деления на «кабинетных» и «не кабинетных» сотрудников: каждый, кто носит погоны, должен быть готов в любой момент встать на защиту закона и граждан. Никто в кабинетах не отсиживался.

Однажды Ефимову пришлось участвовать в задержании грабителей «по горячим следам».

– Я тогда был ответственным от руководства. Остался в отделе на ночь. У меня было строгое правило: раз дежуришь – значит, находишься на работе. И поступает звонок: в городе ограбили продуктовый магазин. Поехал вместе со следственно-оперативной группой на место. Опросили продавца, составили словесный портрет преступников. Я хорошо знал район, поэтому решил вместе с экипажем ППС прокатиться по окрестностям. Спустя некоторое время мы заметили двух мужчин, подходящих под описание. Аккуратно, чтобы не вызывать подозрений, проследили их маршрут и вызвали коллег.

На следующий день, помню, в областном УВД сильно удивились, увидев в сводке мою фамилию: мол, а что замначальника по работе с личным составом делал на месте преступления? Ну а мы так и ответили: мол, скидок на должно­сти и звания у нас нет.

По жизни – со спортом

Большую роль в жизни Виктора Михайловича всегда играл и продолжает играть спорт. Он – неоднократный чемпион Тульской области по рукопашному бою, гиревому двоеборью и стрельбе из боевого оружия, мастер спорта СССР по служебному многоборью.

Сложный и довольно редкий вид спорта, в котором полковник Ефимов добился больших успехов, – полиатлон. Эта дисциплина включает в себя плавание на 50 м, бег на 60 м, стрельбу из пневматического оружия, метание гранаты и кросс на дистанцию 1 км. В этом виде спорта Виктор Михайлович стал сначала чемпионом России, затем четырёхкратным чемпионом мира среди ветеранов.

– В советское время спорт был путёвкой в жизнь, он давал возможность не только достичь серьёзных успехов, но и по­смотреть мир. Мне, например, очень запомнилась поездка на чемпионат мира среди ветеранов в ЮАР – другой континент, палящее солнце, экзотика!

Сегодня спорт для меня – это часть жизни, часть моей души, основа характера. Спорт дисциплинирует, учит не сдаваться, не пасовать перед трудностями. Я абсолютно убеждён: хороший спортсмен обладает всеми необходимыми навыками и качествами для того, чтобы добиться успехов практически в любом деле.

Виктор Ефимов добился больших успехов и в силовых видах спорта: он чемпион мира и победитель Кубка Европы по арм­лифтингу АСМ «Витязь» и победитель соревнований в дисциплине «Русский жим».

Сегодня заслуженный ветеран милиции трудится в Новомосковском юридическом колледже: преподаёт основы безопасности и защиты Родины, безопасность жизнедеятельности и огневую подготовку.

– Я как человек, чья молодость пришлась на 1970-1980 годы, отлично помню, насколько огромной была роль патриотического воспитания в Советском Союзе. Искренне рад, что сейчас мы возвращаемся к этому. Да, многое ещё предстоит сделать. Но всё-таки я вижу, как меняется в лучшую сторону наша молодёжь.

Я и сам меняюсь вместе с ней. Для меня каждый урок – это эмоциональная подпитка, которая позволяет держать себя в тонусе во всех смыслах. Рассчитываю когда-нибудь увидеть своих нынешних учеников в полицейской форме – лично для меня это станет педагогическим триумфом!