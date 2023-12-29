Ледовое шоу «Щелкунчик», вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

Новый год в Туле
Где: Площадь Ленина.
31 декабря на площади Ленина туляки встретят новый 2024 год.
Щелкунчик
Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 800 руб.
3 января в Ледовом дворце покажут ледовое шоу Ильи Авербуха — «Щелкунчик».
Разве можно представить себе новогодние дни без сказочной истории про Щелкунчика? Чтобы вновь окунуться в эту атмосферу новогоднего чуда, нужно всего лишь сходить на ледовое шоу «Щелкунчик» по сказке Гофмана.
Главные роли в спектакле исполнят бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы мира, многократные призёры чемпионатов Европы Албена Денкова и Максим Ставиский.
Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
3 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка».
Присоединяйтесь к самым горячим и зажигательным танцам: евроденс, любимый русский поп, медляки и новогодние песни! Конечно же, под «Дискотеку Аварию», Шуру, Beyonce, Андрея Губина и Modern Talking.
Машина добра
Где: 2-й корпус ТЦ «Сарафан» на 1-м этаже напротив детского парка «Джунгли».
31 декабря в ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.
Забег обещаний
Где: Казанская набережная.
1 января на Казанской набережной состоится «Забег обещаний». Каждый участник получит специальный номер и сможет написать на нём своё обещание, пробежав праздничную дистанцию ради своей мечты в классной компании. Участники преодолеют дистанцию в 2,5 км. На финише для любителей здорового образа жизни будет организован горячий чай с пряниками.
Свидание
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 750 руб.
4 января в «Октаве» выступит группа «Свидание».
Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.
Шагай к мечте
Где: Казанская набережная.
1 января жителей Тульской области приглашают на фестиваль северной ходьбы «Шагай к мечте». Стартовать любители здорового образа жизни будут с Казанской набережной (башня водяных ворот).
Новогодние приключения домовенка Кузи
Где: Тульский цирк.
Стоимость: от 900 руб.
С 19 декабря по 14 января в Тульском цирке покажут шоу «Новогодние приключения домовенка Кузи».
Это семейная сказка про нашего любимого героя, который помнится нам из детства, верит в чудеса и волшебство. Впервые оказавшись в Туле, Кузя исследует новые места, знакомится с новыми людьми и готовит всем удивительные подарки! Это, конечно же, знакомство с необычными животными! Какими? Давайте узнаем!
Время чудес
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 350 руб.
4 января в «Октаве» покажут детский спектакль «Время чудес».
Сказка о том как Ёжик и Медвежонок искали Ëлку чтобы встретить Новый год, а нашли настоящее новогоднее чудо и новых друзей. Сказка напомнит вам о том, где прежде всего сокрыты чудеса, зарядит новогодним настроением, верой в светлое и доброе!
Стас Пьеха
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2200 руб.
5 января в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха.
За свою творческую карьеру Стас Пьеха успел выпустить несколько альбомов, снять более 20 клипов, выступить в Кремлёвском дворце. Телевидение приглашало его на проекты как в качестве участника, так и в качестве члена жюри.
Самоцветы
Где: Городской концертный зал.
8 января в Городском концертном зале выступит легендарная группа советской эпохи — «Самоцветы».
Дискотека 90-х—00-х
Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».
3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большая дискотека 90-х—00-х.
Участники концерта-шоу:
- Шура;
- Ирина Салтыкова;
- гр. «Плазма»;
- гр. «Турбомода»;
- гр. «Краски»;
- «Стрелки» Ю.Беретта;
- Игорёк;
- и другие.
Рождественский джаз братьев Ивановых
Где: Колонный зал Дворянского собрания.
5 января в Колонном зале Дворянского собрания выступят братья Ивановы. Выдающийся композитор и джазовый пианист — Михаил Иванов; контрабасист Андрей Иванов, единственный в мире, выступающий с импровизациями на темы Дж. Гершвина с оркестром Мариинского театра.
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