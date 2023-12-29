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Ледовое шоу «Щелкунчик», вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

Ледовое шоу «Щелкунчик», вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

А еще приключения домовенка Кузи, рождественский джаз, детский спектакль «Время чудес» и многое другое — в нашем обзоре.

Новый год в Туле

Когда: 31 декабря, воскресенье, 23.00.

Где: Площадь Ленина.

Полная праздничная афиша: куда сходить на новогодних каникулах в Туле

31 декабря на площади Ленина туляки встретят новый 2024 год. 

 

Щелкунчик

Когда: 3 января, среда, 15.00, 19.00.

Где: Ледовый дворец.
Стоимость: от 800 руб.

Щелкунчик

3 января в Ледовом дворце покажут ледовое шоу Ильи Авербуха — «Щелкунчик».

Разве можно представить себе новогодние дни без сказочной истории про Щелкунчика? Чтобы вновь окунуться в эту атмосферу новогоднего чуда, нужно всего лишь сходить на ледовое шоу «Щелкунчик» по сказке Гофмана.

Главные роли в спектакле исполнят бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы мира, многократные призёры чемпионатов Европы Албена Денкова и Максим Ставиский.

 

Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка

Когда: 3 января, среда, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка

3 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка».

Присоединяйтесь к самым горячим и зажигательным танцам: евроденс, любимый русский поп, медляки и новогодние песни! Конечно же, под «Дискотеку Аварию», Шуру,  Beyonce, Андрея Губина и Modern Talking.

 

Машина добра

Когда: 31 декабря, воскресенье, 12.00.

Где: 2-й корпус ТЦ «Сарафан» на 1-м этаже напротив детского парка «Джунгли».

Машина добра

31 декабря в ТЦ «Сарафан» пройдет фестиваль помощи бездомным животным «Машина добра». Все желающие смогут найти себе четвероногого друга или просто помочь животным, которые ещё не обрели новый дом. Все питомцы будут полностью здоровы и обработаны от паразитов.

 

Забег обещаний

Когда: 1 января, понедельник, 12.00.

Где: Казанская набережная.

Забег обещаний

1 января на Казанской набережной состоится «Забег обещаний». Каждый участник получит специальный номер и сможет написать на нём своё обещание, пробежав праздничную дистанцию ради своей мечты в классной компании. Участники преодолеют дистанцию в 2,5 км. На финише для любителей здорового образа жизни будет организован горячий чай с пряниками. 

 

Свидание

Когда: 4 января, четверг, 20.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 750 руб. 

Свидание

4 января в «Октаве» выступит группа «Свидание».

Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.

 

Шагай к мечте

Когда: 1 января, понедельник, 14.00.

Где: Казанская набережная.

Шагай к мечте

1 января жителей Тульской области приглашают на фестиваль северной ходьбы «Шагай к мечте». Стартовать любители здорового образа жизни будут с Казанской набережной (башня водяных ворот).

 

Новогодние приключения домовенка Кузи

Когда: 30 декабря - 14 января.

Где: Тульский цирк.
Стоимость: от 900 руб.

Новогодние приключения домовенка Кузи

С 19 декабря по 14 января в Тульском цирке покажут шоу «Новогодние приключения домовенка Кузи».

Это семейная сказка про нашего любимого героя, который помнится нам из детства, верит в чудеса и волшебство. Впервые оказавшись в Туле, Кузя исследует новые места, знакомится с новыми людьми и готовит всем удивительные подарки! Это, конечно же, знакомство с необычными животными! Какими? Давайте узнаем!

 
 

Время чудес

Когда: 4 января, четверг, 13.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 350 руб.

Время чудес

4 января в «Октаве» покажут детский спектакль «Время чудес».

Сказка о том как Ёжик и Медвежонок искали Ëлку чтобы встретить Новый год, а нашли настоящее новогоднее чудо и новых друзей. Сказка напомнит вам о том, где прежде всего сокрыты чудеса, зарядит новогодним настроением, верой в светлое и доброе!

 

Стас Пьеха

Когда: 5 января, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 2200 руб.

Стас Пьеха

5 января в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха.

За свою творческую карьеру Стас Пьеха успел выпустить несколько альбомов, снять более 20 клипов, выступить в Кремлёвском дворце. Телевидение приглашало его на проекты как в качестве участника, так и в качестве члена жюри.

 

Самоцветы

Когда: 8 января, понедельник, 18.00.

Где: Городской концертный зал.

Самоцветы

8 января в Городском концертном зале выступит легендарная группа советской эпохи — «Самоцветы». 

 

Дискотека 90-х—00-х

Когда: 3 января, среда, 19.00.

Где: Cпорткомплекс «Тула-Арена».

Дискотека 90-х—00-х

3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большая дискотека 90-х—00-х.

Участники концерта-шоу:

  • Шура;
  • Ирина Салтыкова;
  • гр. «Плазма»;
  • гр. «Турбомода»;
  • гр. «Краски»;
  • «Стрелки» Ю.Беретта;
  • Игорёк;
  • и другие.
 

Рождественский джаз братьев Ивановых

Когда: 5 января, пятница, 17.00.

Где: Колонный зал Дворянского собрания.

Рождественский джаз братьев Ивановых

5 января в Колонном зале Дворянского собрания выступят братья Ивановы. Выдающийся композитор и джазовый пианист — Михаил Иванов; контрабасист Андрей Иванов, единственный в мире, выступающий с импровизациями на темы Дж. Гершвина с оркестром Мариинского театра.

 

а что в кино?

Ёлки 10

В новогоднюю ночь всегда есть место чуду, даже если ты вдруг перестал в него верить. Геннадьич, коротающий свой век в доме престарелых под Санкт-Петербургом, обретёт свою настоящую семью. Начинающей блогерше Ларисе из Тюмени предстоит узнать, на что ради своих близких готов решиться её супруг. Марине из Татарстана — научиться любить то, что действительно важно для её мужа. А девушка-геймерша по имени Таня из Нижнего Новгорода поймёт, что настоящая любовь — это совсем не игра. Ведь в самую волшебную ночь года каждый имеет шанс обрести своё персональное счастье.

 

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