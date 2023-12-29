Ледовое шоу «Щелкунчик», вечеринка нулевых и много концертов: новогодние каникулы в Туле

3 января в Ледовом дворце покажут ледовое шоу Ильи Авербуха — «Щелкунчик».

Разве можно представить себе новогодние дни без сказочной истории про Щелкунчика? Чтобы вновь окунуться в эту атмосферу новогоднего чуда, нужно всего лишь сходить на ледовое шоу «Щелкунчик» по сказке Гофмана.

Главные роли в спектакле исполнят бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы мира, многократные призёры чемпионатов Европы Албена Денкова и Максим Ставиский.