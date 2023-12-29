3 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка».



Присоединяйтесь к самым горячим и зажигательным танцам: евроденс, любимый русский поп, медляки и новогодние песни! Конечно же, под «Дискотеку Аварию», Шуру, Beyonce, Андрея Губина и Modern Talking!



Стоимость: от 300 руб.