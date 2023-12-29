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Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка

Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка

3 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка».

Присоединяйтесь к самым горячим и зажигательным танцам: евроденс, любимый русский поп, медляки и новогодние песни! Конечно же, под «Дискотеку Аварию», Шуру,  Beyonce, Андрея Губина и Modern Talking! 

Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 января 2024, среда
22:00
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