Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка
3 января в «Типографии» пройдет вечеринка «Нулевые&90’s | Новогодняя ёлка».
Присоединяйтесь к самым горячим и зажигательным танцам: евроденс, любимый русский поп, медляки и новогодние песни! Конечно же, под «Дискотеку Аварию», Шуру, Beyonce, Андрея Губина и Modern Talking!
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
3 января 2024, среда
22:00
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