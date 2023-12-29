5 января в Городском концертном зале выступит Стас Пьеха. Гены, вероятно, тоже помогли: его бабушка — легенда советской сцены Эдита Пьеха, мама — артистка эстрады и кино Илона Броневицкая.

В 2004 году начинающий артист прошёл отбор на участие в «Фабрике звёзд». Шоу принесло певцу популярность, к тому же на проекте Стас спел с известной певицей Валерией. Их песня «Ты грустишь» вошла в дебютный альбом Пьехи. На церемонии MTV дуэт победил в категории «Лучшая композиция», артисты стали обладателями награды.

В 2008 году Пьеха выпустил второй альбом «Иначе», состоящий из песен разных музыкальных жанров. В том же году артист получил «Золотой граммофон» за композицию «Она не твоя», спетую с Лепсом. Музыканты победили в номинации «Лучший дуэт» премии канала МУЗ-ТВ, также им досталась премия в сфере радиовещания «Бог эфира».

За свою творческую карьеру Стас Пьеха успел выпустить несколько альбомов, снять более 20 клипов, выступить в Кремлёвском дворце. Телевидение приглашало его на проекты как в качестве участника, так и в качестве члена жюри.

Сегодня артист продолжает заниматься музыкальным творчеством.



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