Свидание
4 января в «Октаве» выступит группа «Свидание».
Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.
Стоимость: от 750 руб. Билеты по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 января 2024, четверг
20:00
2 декабря - 10 января 2023
7 декабря - 4 января 2023
28 декабря - 10 января 2023
9 декабря - 10 января 2023
4 мая - 13 января 2023
26 декабря - 5 января 2023