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Свидание

Свидание

4 января в «Октаве» выступит группа «Свидание».

Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.

Стоимость: от 750 руб. Билеты по ссылке.

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 января 2024, четверг
20:00
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