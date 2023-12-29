4 января в «Октаве» покажут детский спектакль «Время чудес».

Сказка о том как Ёжик и Медвежонок искали Ëлку чтобы встретить Новый год, а нашли настоящее новогоднее чудо и новых друзей. Сказка напомнит вам о том, где прежде всего сокрыты чудеса, зарядит новогодним настроением, верой в светлое и доброе!

Стоимость: от 350 руб.