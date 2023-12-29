Время чудес
4 января в «Октаве» покажут детский спектакль «Время чудес».
Сказка о том как Ёжик и Медвежонок искали Ëлку чтобы встретить Новый год, а нашли настоящее новогоднее чудо и новых друзей. Сказка напомнит вам о том, где прежде всего сокрыты чудеса, зарядит новогодним настроением, верой в светлое и доброе!
Стоимость: от 350 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
4 января 2024, четверг
13:00
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