3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большая дискотека 90-х—00-х.

Участники концерта-шоу:

Шура;

Ирина Салтыкова;

гр. «Плазма»;

гр. «Турбомода»;

гр. «Краски»;

«Стрелки» Ю.Беретта;

Игорёк;

и другие.

Это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых-нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости.

В этот вечер прозвучат песни, которые знает и поет вся страна: «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Холодная луна», «Твори добро», «Серые глаза», «На вечеринке», «Оранжевое солнце» и еще много энергичных хитов.

*Организатор оставляет за собой право менять состав артистов.