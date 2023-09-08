Дискотека 90-х—00-х
3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большая дискотека 90-х—00-х.
Участники концерта-шоу:
- Шура;
- Ирина Салтыкова;
- гр. «Плазма»;
- гр. «Турбомода»;
- гр. «Краски»;
- «Стрелки» Ю.Беретта;
- Игорёк;
- и другие.
Это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых-нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости.
В этот вечер прозвучат песни, которые знает и поет вся страна: «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Холодная луна», «Твори добро», «Серые глаза», «На вечеринке», «Оранжевое солнце» и еще много энергичных хитов.
*Организатор оставляет за собой право менять состав артистов.
Где и когда?
3 января 2024, среда
19:00
4 мая - 13 января 2023
26 декабря - 5 января 2023
7 декабря - 4 января 2023
28 декабря - 10 января 2023
9 декабря - 8 января 2023
2 декабря - 10 января 2023