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Дискотека 90-х—00-х

Дискотека 90-х—00-х

3 января в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет большая дискотека 90-х—00-х.

Участники концерта-шоу:

  • Шура;
  • Ирина Салтыкова;
  • гр. «Плазма»;
  • гр. «Турбомода»;
  • гр. «Краски»;
  • «Стрелки» Ю.Беретта;
  • Игорёк;
  • и другие.

Это увлекательный, полный приятной музыкальной ностальгии полет в мир любимой музыки девяностых-нулевых годов и настоящий калейдоскоп самых дорогих сердцу песен, которые знает вся страна. Ностальгическое шоу, позволит зрителям окунуться во времена девяностых-нулевых. Главные хиты школьных танцполов, музыка нашей молодости.

В этот вечер прозвучат песни, которые знает и поет вся страна: «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам», «Холодная луна», «Твори добро», «Серые глаза», «На вечеринке», «Оранжевое солнце» и еще много энергичных хитов.

 

*Организатор оставляет за собой право менять состав артистов.

Где и когда?
Тула Арена
3 января 2024, среда
19:00
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