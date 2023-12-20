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Новогодние приключения домовенка Кузи

Новогодние приключения домовенка Кузи

С 19 декабря по 14 января в Тульском цирке покажут шоу «Новогодние приключения домовенка Кузи».

Это семейная сказка про нашего любимого героя, который помнится нам из детства, верит в чудеса и волшебство. Впервые оказавшись в Туле, Кузя исследует новые места, знакомится с новыми людьми и готовит всем удивительные  подарки! Это, конечно же, знакомство с необычными  животными! Какими? Давайте узнаем!

Очаровательные морские котики заслуженной артистки, великолепной дрессировщицы Людмилы Чугуновой! Обладательница серебряной короны на фестивале «Принцесса цирка 2022», неподражаемая Екатерина Дмитриева продемонстрирует великолепное мастерство Па-Де-Де на лошади.

Также Вы побываете на «спортивной арене» вместе с удивительным кенгуру — дрессировщики Наталья Гончарова и Антон Светлаков.

И это еще не всё! Вас ждут акробаты, эквилибристы на катушках, воздушные гимнасты на ремнях, гимнасты на встречных качелях, удивительный жанр «Трансформация», номера с хула-хупами, веселый клоун, Дед Мороз и Снегурочка, незабываемая атмосфера праздника и, точно, самые невероятные эмоции!

Не упустите возможность попасть в настоящую новогоднюю сказку!

Стоимость: от 900 руб.

Где и когда?
Тульский Государственный Цирк
Тула , улица Советская, 96
23 декабря 2023, суббота
12:00
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23 декабря 2023, суббота
17:00
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24 декабря 2023, воскресенье
12:00
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