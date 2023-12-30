Tatra 87 из Тулы снялась в главной роли новой комедии «Одна дома»

Автопремьера года
В декабре состоялась премьера новогодней роуд-муви-комедии «Одна дома» режиссера Анарио Мамедова. «Автоактриса» — настоящая звезда, ее владелец с первых дней ведёт блог Tatra 87 в специализированной соцсети «Драйв 2» для автолюбителей и их автомобилей.
Об участии своего ретромобиля в съемках рассказывает туляк Михаил Готесман, владелец машины Tatra 87.
Михаил Готесман
— В фильме наша «Татра» сыграла роль машины главного героя, которая досталась ему от дедушки-изобретателя. Молодой человек ездит на ней, а чтобы заработать на жизнь, даже вынужден ограбить квартиру. Чтобы не спойлерить, скажу только, что все закончится хорошо и добро победит!
Съемки проходили в январе этого года на улицах столицы. Чтобы отснять тульскую «Татру» в полной красе, московским киношникам потребовалось целых семь киносмен.
— Это были сложные съемки: машина «в возрасте», ее тяжело было заводить на морозе, были проблемы с бензонасосом. Все съемки проходили по ночам, на улицах Москвы либо в усадьбе Коломенское. Кстати, на съемках я целую смену водил машину, когда снимали проезды и не было видно, кто за рулем.
На съемках не обошлось без «травм»: в первый же день молодая актриса Виталия Корниенко, по сюжету перелезая на заднее сиденье «Татры», ногой случайно сломала переключатель света на приборной панели.
— Так как найти такой же просто нереально, пришлось срочно искать и устанавливать подобный, из-за чего с включением фар «Татры» постоянно были проблемы. А еще у машины барахлил стартер, и она отказывалась заводиться. Этот «недуг», увы, удалось победить только к концу съёмок…
Зато на премьере блистали все звезды — юная Виталия Корниенко, главный герой Михаил Тарабукин, Ян Цапник, Светлана Пермякова, Эвелина Бледанс и другие. А «Татра» блистала на экране!
Как Адольф Гитлер «Татру» запрещал
Тульская «Татра» сошла с конвейера в оккупированной немецкими войсками Чехословакии в 1942 году и была приобретена отделением рейхс-почты в Карловых Варах. Поскольку эта модель «Татры» отличалась футуристическим внешним видом и была быстроходной, ее очень полюбили немецкие офицеры. Не владея навыками управления подобными авто, они сильно разгонялись и часто попадали в аварии. Говорят, что из-за этого Tatra 87 получила прозвище «секретное оружие чехословацких партизан», а ездить за рулем машины немецким офицерам запрещал сам Адольф Гитлер!
— После войны трофейная «Татра» вместе с еще двумя такими же машинами попала в тульский облисполком, после чего ее выкупили в частные руки. И уже в 2012 году я при помощи Леонида Зякина приобрел ее у бывшего владельца Станислава Кирилова за 450 тыс. руб., — говорит Михаил.
Машина была не на ходу, после перегрева двигателю требовался ремонт — но автомобиль к тому времени уже находился в надежных руках, восстановление тульской «Татры» началось!
В 81 год — как новая!
С момента покупки и «Татра», и ее владелец прошли долгий путь. Зато теперь Tatra 87 Михаила Готесмана — одна из двух таких машин в нашей стране (из числа тех, что «на ходу»). Об истории восстановления олдтаймера рассказывает сам владелец:
— При покупке «Татра» была в удивительно хорошем для довоенной иномарки состоянии. Обычно в таких машинах меняли двигатели и ходовую часть на советские. Машине повезло: она в неизменном состоянии проездила до 1989 года, а затем у нее перетерся маслопровод и вышел из строя мотор. После этого «Татра» простояла в гараже вплоть до 2012 года.
Некоторые технические решения, привычные для «люксовых» машин того времени, сегодня воспринимаются как что-то необычное. Например, выключатель третьей (противотуманной) фары расположен в ногах у водителя, рядом с педалями газа и тормоза. У «Татры» — инновационное для 30-х годов реечное рулевое управление, винкеры (выкидные флажки, служащие указателями поворота), отсутствие боковых зеркал и люк в крыше!
— Люк — это не дань моде, а техническая необходимость. Часто в крыше машины оставляли глухой либо выдвижной люк, который изготавливали из ткани или металла.
На приборную панель вынесен указатель поворотов и выключатель фар. Полная реставрация автомобиля, по словам его владельца, — дело будущего.
Двигатель
Двигатель для реставрации сняли и направили в московскую мастерскую Сергея Симонова. Механическую обработку деталей двигателя выполняли специалисты техцентра «Механика-Тула».
Ходовая часть
Реставрации пока что не подвергалась. Вместо этого переднюю часть («неродную», самодельную, на основе амортизаторов от автомобиля «Победа»), заменили на «родную» б/у, приобретенную в Чехии. Коробку передач отмыли и заменили в ней масло.
Кузов
Чтобы отсрочить реставрацию, кузов машины зашпаклевали и «облили» краской.
Салон
Сиденья с «родной» обивкой были сверху закрыты чехлами.
Страна: Чехословакия.
Год выпуска: 1942.
Двигатель: V-образный 8-цилиндровый с воздушным охлаждением.
Объем двигателя: 2968 куб. см.
Потребляемое топливо: авиационный бензин, АИ-92, АИ-95.
Тип кузова: фастбэк.
Компоновка: заднемоторная, заднеприводная.
Максимальная скорость: 160 км/ч.