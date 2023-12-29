Забег обещаний
1 января на Казанской набережной состоится «Забег обещаний». Каждый участник получит специальный номер и сможет написать на нём своё обещание, пробежав праздничную дистанцию ради своей мечты в классной компании. Участники преодолеют дистанцию в 2,5 км. На финише для любителей здорового образа жизни будет организован горячий чай с пряниками.
Забег проводится в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография».
Участие бесплатное, регистрация доступна по ссылке.
Где и когда?
Тула , Тула
1 января 2024, понедельник
14:00
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