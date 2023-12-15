Самоцветы
8 января в Городском концертном зале выступит легендарная группа советской эпохи — «Самоцветы». Коллектив известен широкой публике по хитам «Увезу тебя в тундру», «Мой адрес – Советский Союз», «Вся жизнь впереди», «Не повторяется такое никогда», «Всё, что в жизни есть у меня» и др.
Под эти песни выросло не одно поколение людей, поэтому они у всех на слуху и народно-любимые.
Приглашаем всех на концерт, который без сомнения даст ощущение праздника среди своих по духу, вернет эмоции молодости и надолго зарядит позитивом.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
8 января 2024, понедельник
18:00
14 января, воскресенье 00:00
2 декабря - 10 января 2023
4 мая - 13 января 2023
28 декабря - 10 января 2023
4 - 10 января
9 декабря - 10 января 2023