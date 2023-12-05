Рождественский джаз братьев Ивановых

5 января в Колонном зале Дворянского собрания выступят братья Ивановы. Выдающийся композитор и джазовый пианист — Михаил Иванов; контрабасист Андрей Иванов, единственный в мире, выступающий с импровизациями на темы Дж. Гершвина с оркестром Мариинского театра п/у легендарного маэстро Валерия Гергиева и в дуэте с великим пианистом Денисом Мацуевым; дива программы «Романтика Романса» и финалистка программы «Главная сцена», певица и автор песен Полина Орбах; финалист программы «Большой джаз», саксофонист Денис Швытов; один из самых востребованных барабанщиков Европы Дмитрий Власенко.

Высочайший профессиональный уровень исполнительского и импровизационного мастерства каждого музыканта в совокупности с индивидуальным опытом работы в различных коллективах и жанрах дает возможность ансамблю создавать и исполнять музыку в широком репертуарном диапазоне: от праздничной мессы и обработок классики до джазовых стандартов и отечественных шлягеров.

Концертные программы, созданные под руководством братьев Ивановых, заслужено получили высшие награды в России и за рубежом: Гран-при «Euro-Jazz-Contest» в Бельгии за программу «My Russian Heart» в 1989 г., премию правительства Москвы за программу с русской звонницей «София» в 2011 г., премию Правительства России за цикл программ в Концертном зале им. Чайковского «Симфоджаз братьев Ивановых» в 2013 г.

В программе концерта - популярные рождественские песни, мировые джазовые хиты и сочинения братьев Ивановых, представляющие публике завораживающее переплетение жанров, феерию звуковых образов, «противостояние» классики и джаза, традиции и современной музыки.