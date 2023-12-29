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Щелкунчик

Щелкунчик

3 января в Ледовом дворце покажут ледовое шоу Ильи Авербуха — «Щелкунчик».

Разве можно представить себе новогодние дни без сказочной истории про Щелкунчика? Чтобы вновь окунуться в эту атмосферу новогоднего чуда, нужно всего лишь сходить на ледовое шоу «Щелкунчик» по сказке Гофмана.

Главные роли в спектакле исполнят бронзовые призёры Олимпиады 2010, чемпионы мира, двукратные чемпионы Европы Оксана Домина и Максим Шабалин, а также двукратные чемпионы мира, многократные призёры чемпионатов Европы Албена Денкова и Максим Ставиский.

Также в спектакле принимают участие многие другие Олимпийские чемпионы!

Спектакль уже несколько лет идет с оглушительным успехом по стране. За это время все детали зрелищного представления успели отточить до идеала. В шоу продумана каждая мелочь: яркие костюмы, которые специально для «Щелкунчика» были созданы во Франции, внушительные декорации, многоуровневая сценография, хореография и актерская игра фигуристов. Отдельное внимание в шоу уделяется спецэффектам, благодаря которым на льду создается настоящее волшебство. На ледовом поле пылают языки настоящего пламени, в котором погибает злодей - Мышиный король.

«Щелкунчик» - это новогоднее яркое представление, которое откроет двери в мир сказки и волшебства и детям, и взрослым. Ведь это шоу, как и все остальные ледовые спектакли Ильи Авербуха, создано для того, чтобы удивлять публику и дарить ей счастье. Воздушные гимнасты, ловкие акробаты, лучшие вокалисты, исполняющие инструментальные партии классического балета Чайковского, безупречное мастерство и актерский таланта фигуристов - все это не оставит равнодушным ни одного зрителя «Щелкунчика».

Стоимость: от 800 руб.

Где и когда?
Ледовый дворец
3 января 2024, среда
15:00
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3 января 2024, среда
19:00
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