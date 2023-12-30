Полная праздничная афиша: куда сходить в новогодние каникулы в Туле

Фото Алексея Пирязева

Публикуем большое расписание мероприятий, которые пройдут в оружейной столице и окрестностях.

Новый год на площади, утренники, концерты, спектакли, полезные мастер-классы по изготовлению праздничных атрибутов. Собрали самые яркие события Тулы и окрестности.

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Площадь им. В. И. Ленина











31 декабря — 1 января с 23.00 до 2.00 — встреча Нового года.

Видеотрансляция поздравления Президента РФ Владимира Путина и новогодних концертно-развлекательных телепрограмм.



2-7 января с 14.00 до 16.00 — интерактивно-развлекательные программы «Всей семьей веселей».

Улица Металлистов — Музейный квартал

По 7 января — фестиваль новогодних креативных елок.

Казанская набережная.

В течение новогодних праздников здесь туляков и гостей города ждут зимний кинотеатр, новогодние арт-объекты и развлекательные программы для всей семьи.

1-6 января с 16.00 до 18.00 — «Гостиная Деда Мороза».

1 января с 11.00 до 13.00 — забеги желаний. Обязательное условие: отличное настроение и элементы маскарадного костюма. Можно принять участие всей семьей. Приветствуются костюмы Деда Мороза, Снегурочки и символа года — Дракона.



2 января с 16.00 по 18.00 — «Сказочный спектакль» — иммерсив для детей.



4 января с 17.00 по 20.00 на набережной состоится Голубой огонек.



6 января с 17.00 по 20.00 для всех желающих дискотека 80-х с участием группы «Фанты».



7 января с 15.00 по 18.00 — праздничная концертно-развлекательная программа «Мандариновое Рождество».

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«Добродей»



С 3 по 8 января, с 12.00 до 16.00 — Новогодние выходные, где можно с интересом провести время. Детей и взрослых ждут экскурсии и различные мастер-классы в Кустарном антимузее, музейно-выставочном комплексе «Тульский резной наличник».

Посещение интерактивных программ по предварительной записи по телефонам +7 (4872) 35-25-00, +7 953 199-71-88.

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ЦПКиО им. П. П. Белоусова

С 1 по 7 января на главной сцене будет выступать Рождественский духовой оркестр и ансамбль «Легенда». Рядом организуют рождественскую ярмарку тульских мастеров. Для всех желающих работает Большой круг катка. С 12.00 до 20.00 будет организован кинокаток. В доме детского творчества с 11.00 до 12.00 пройдет «Зима по-тульски». Также все эти дни с 12.00 до 14.00 для детей открыта резиденция Деда Мороза.



Комсомольский парк



Мероприятия здесь пройдут 2, 4, 6 января. Так, в эти дни с 15.00 на катке программа «Волшебный лед». С 15.00 до 17.00 — концерт.

Пролетарский парк

Здесь пройдут аналогичные мероприятия, что и в Комсомольском парке, только 1, 3, 5 и 7 января.





Музей «Тульский кремль»

4 января в 17.00 — театрализованная экскурсия «Тульский кремль. С фонарем» (16+). А 5 и 6 января в 13.00 — пешеходная экскурсия «Вокруг кремля» (6+). Все по предварительной записи.

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Тульский областной краеведческий музей

со 2 по 7 января по записи – новогодний квест «По следам Деда Мороза».

5 января в 16.00 — музейный праздник «Святки да колядки. Святочные традиции Тульской губернии».

6 января в 17.00 — творческая встреча, посвященная 50-детию Владимира Кокинского.

6 января в 12.00 — Мастер-класс «Рождественский вертеп».

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Музей «Тульские самовары»

6 января в 15.00 — интерактивное занятие «Рождество».

Занятие в игровой форме знакомит с историей рождественских праздников, традициями колядования, святочных гаданий.



Парк «Патриот — Тула»







2-10 января по записи – квест-игра «Новый год для почемучек и очень умелых ручек» (6+).

2-10 января –командная игра «Новогоднее приключение в Музее обороны» (12+).

2-10 января по записи – мастер-класс «Добрый Дедушка Мороз» (12+).

2-10 января по записи — мастер-класс по изготовлению ретрооткрытки «С Новым годом!» (6+).

2-10 января по записи — мастер-класс «Самоделки у ёлки» (6+).

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Дом-музей В. В. Вересаева

3 января в 15.00 — интерактивная музыкальная программа «В дворянском доме».

4 января в 16.00 — литературно-мультипликационная гостиная «Новогоднее путешествие в Мультландию с Дедом Морозом!».

5 января в 14.00 по записи — интерактивная программа «Морозко. Путешествие в русскую сказку».

Историко-мемориальный музей Демидовых

2-8 января по записи — музейно-педагогическое занятие «У камелька…». (6+)

4-19 января по записи — мастер-класс «Новогодняя игрушка». (12+)

2-8 января по записи — квест «Новый Год в Оружейной слободе». (6+)

6+

Мемориальный музей Н. И. Белобородова

3 января 2023 года по записи – музыкальное представление «Новогодние приключения лисы Алисы и кота Базилио». (6+)

4 января в 12.00 – мастер-класс «Забавный дракоша». (6+)

6 января в 12.00 — музейное занятие «От Рождества до Крещения». (6+)

Тульский музей изобразительных искусств

4 января в 15.00 — Дефиле и концерт Клуба авторской песни «Бригантина» «Чудеса на Рождество». (6+)

6 января в 12.00 — лекция «Рождество в изобразительном искусстве». (12+)

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Выставочный зал Тулы

2 января в 13.00 — новогодние штудии. Зеленый дракон — символ 2024 года.

3 января в 17.00 — вечернюю экскурсию по выставке «Шедевры Мастеров Парижской Школы».

4 января в 14.30 — квест «Новогодний калейдоскоп».

5 января в 14.00 — мастер-класс «Зимние цветы».

7 января в 12.00 — мастер-класс «Новогодняя открытка».

6+

Музей П. Н. Крылова

2, 4, 5 января в 14.00 — новогодняя программа мастер-классов «Сказочный дракон».

3 января в 14.00 — Мастер-класс по рисованию «Зимний пейзаж».

4 января в 14.00 — Лекция «Сохраняя старые традиции».

4 января в 16.00 — интерактивная программа «Сохраняя старые традиции».

5 января в 14.00 — мастер-класс в творческой мастерской «Рождественский ангел».

5 января в 15.00 — интерактивное занятие «Дед Мороз и другие новогодние волшебники».

6 января в 15.00 — культурно-образовательное занятие «Здравствуйте, Святки, веселье да колядки.

7 января в 15.00 — мастер-класс по рисованию «Лучезарная звезда».

8 января в 12:00 — мастер-класс в творческой мастерской «Зимнее настроение».

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Музей Декоративно-прикладного и народного искусства

2-8 января по записи — новогоднее детское мероприятие «В поисках дракона».

2-8 января по записи — Мастер-класс лепка/роспись символ года «Дракон».

2-8 января по записи — мастер-класс кукла «Ангел».

Тульский военно-исторический музей

С 15 декабря – 15 января – квест «Среди эпох переполох». (6+)

С 15 декабря – 15 января — командная игра «ПоКВИЗиМ». (12+)

С 15 декабря – 15 января по записи – квест «Как стрелец Новый год встречал». (6+)

С 15 декабря — 15 января по записи — на бронепоезде в Новый, победный!» (6+)

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Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева

23 и 30 декабря в 15.00 –музейный праздник «Кругосветный новый год»

27 и 29 декабря в 13.00 — новогодняя программа «Пиратские сказки»

2-4 января в 13.00 — игровая программа «Новый год на корабле»

5-7 января в 13.00 — мероприятия «Рождественские посиделки»

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Богородицкий дворец-музей и парк

2-7 января по записи — «Аудиенция у Деда Мороза».

2-8 января по записи — квест «Новогодний переполох».

7 января в 13.00 — литературно-музыкальный праздник «Рождество в усадьбе».

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Музей «Спасское» имени В. А. Стародубцева

2 января в 12.00 по записи — мастер-класс «Волшебный шар».

3 января в 12.00 по записи — мастер-класс «Зима в городе».

4 января в 12.00 по записи –«Путешествие по мультфильмам».

5 января в 12.00 — открытие выставки детских рисунков учеников Творческой мастерской «Art — студия».

6-7 января в 12.00 по записи — мастер — класс «Рождественский подарок».

8 января в 12.00 по записи — день детского кино «По дорогам сказок».

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Историко-культурный и природный

музей-заповедник И. С. Тургенева «Бежин луг»

30 декабря в 14.00 — мастер-класс «Новогодний сувенир».

2-8 января по записи –тематическая экскурсия «Тургенев. Жить в искусстве

5 января в 14.00 — мастер-класс «Рождественский ангелочек».

5 января в 14.00 –квест-игра «Тайны старого парка»

6 и 12 января в 14.00 — новогодний мультмарафон.

6+

Музей русского и современного

искусства в Крапивне

2-8 января по записи — «Новогодний сувенир».

30 декабря — 8 января по записи — новогодний квест « Новогодний ералаш».

30 декабря — 8 января по записи – квест-игры: «В музей за кладом» (Дом купца Прянчикова) и «Тайны купеческого дома» (Дом купца Астафьева). (12+)

30 декабря — 8 января 15.00 по записи –экскурсия по Крапивне с катанием на санках. (6+)

6 января в 17:00 по записи — рождественское мероприятие в литературно-музыкальной гостиной «Забавы в русском стиле». (6+)

Для гостей мероприятия мы подготовили много разных игр, в которые играли в 19 веке. Кульминацией вечера будут старинные гадания.

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Девягорско-Лихвинский историко-ландшафтный

музей-заповедник

Суворовский район, город Чекалин, улица Калужская, дом 35

3 января в 14.00, 7 января в 16.00 — новогодний музейный кинозал.

3 и 7 января в 13.00 –мастер-класс «Волшебные зверюшки».

5 января в 13.00 — исторический бал «Новогодний ритм».

6 января в 13.00 — Рождественский бал (6+).

4 января в 12.00 и 14.00 — квест-игра «Новогодняя история» (6+).

«Ясная Поляна»

По новогодним праздникам усадьба работает по определенному графику. Так, 31 декабря, 1, 2 и 9 января заповедник и мемориальные здания будут закрыты для посещения. Подробное расписание ищите на сайте ypmuseum.ru.

Усадьба «Ясная Поляна»

4, 5 и 6 января туляков приглашают принять участие в программе «Рождественская сказка». (6+)

ДК «Ясная Поляна»

7 января в 16.00 здесь же представят литературно-музыкальную композицию «Соната воспоминаний» (12+), основанную на мемуарах старших детей Льва Толстого.

Куликово Поле

Пространство «Археология» на ул. Металлистов, д. 8

До 19 января мастер-классы Новогодние колядки и Святки (6+).

Конный двор, Тульская область, Кимовский район, с. Монастырщино

С 2 по 8 января в 12.00 и 13.00 здесь организуют катания на санях. Возрастные рекомендации — 0+, дети до 12 лет допускаются в сопровождении взрослых.



Музейный комплекс «Куликово поле» в Моховом, Тульская область, Куркинский район, д. Моховое



2, 3 и 4 января в 12.00 состоится музейный утренник с песнями, танцами и шоу мыльных пузырей. Билеты нужно приобрести заранее. Возрастные рекомендации — 0+ (дети до 7 лет только в сопровождении взрослых).



«Октава»



С 2 по 7 января в «Октаве» пройдет новогодняя программа «Неоновые сказки». Маленьких туляков ждет серия бесплатных мастер-классов по росписи открыток и созданию свечей. На протяжении всех праздников на базе кластера пройдут театрализованные постановки и квартирники. Бесплатная программа ждет всех на Рождество, 6 января. 0+

Подробное расписание на сайте: oktavaklaster.ru.