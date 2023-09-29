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Концерты YANIX, «Электрофореза» и вечеринка «Караоке-солянка»: выходные в Туле

Концерты YANIX, «Электрофореза» и вечеринка «Караоке-солянка»: выходные в Туле

А еще психологический клуб, закрытие летнего сезона по конкуру, матч «Тулицы» и немногое другое — в нашем обзоре выходных.

YANIX

Когда: 1 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1599 руб.

YANIX

1 октября в Concert Hall выступит YANIX — один из основоположников новой школы хип-хоп-индустрии в России.

На протяжении всех 9 лет после выхода своего релиза «Шоу Улиц Гетто» он остаётся в лидерах прослушиваний, выпускает огромное количество бэнгеров, чем завоевал любовь и признание публики, уважение и поддержку большинства остальных представителей отечественной рэп-сцены.

 

Электрофорез

Когда: 1 октября, воскресенье, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: от 1500 руб.

Электрофорез

1 октября в Backstage выступит группа «Электрофорез». Отметив своё 10-летие, группа отправилась в тур по России. 

Созданный в 2012 году выпускниками питерской гимназии Виталием Талызиным (клавишные) и Иваном Курочкиным (вокал) дуэт «Электрофорез» выпустил три полноформатных альбома, пять EP и десяток синглов. Большую популярность группе «Электрофорез» принёс TikTok: треки «Я ничего не могу с собою сделать» и «Маргарет» находились в топе соцсети с пометкой «Популярное», а треки «Алкоголь мой враг» и «Всё было так» стали виральными из-за неофициальных звуков в TikTok.

 

Караоке-солянка

Когда: 29 сентября, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Караоке-солянка

29 сентября в «Типографии» пройдет вечеринка «Караоке-солянка». 

Если вы громко поёте в ванной, проговариваете слова песен, пока едете куда-то в транспорте и пристукиваете пяткой в ритм, то вечеринка «Караоке-солянка» создана специально для вас.

Диджеи будут менять караоке на dj-сеты, поэтому даже если вы не любитель петь, то можно будет потанцевать.

 

Света

Когда: 29 сентября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Света

29 сентября в Городском концертном зале выступит Света — певица, автор и композитор всеми любимых хитов начала 2000-х: «Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза», «Хватит, довольно» и др., которые помнят и напевают по сей день. 

 

Психологический клуб: Гнев

Когда: 29 сентября, пятница, 18.30.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 300 руб.

Психологический клуб: Гнев

29 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Ещё одна встреча, посвященная нашим эмоциям. В этот раз поговорим о гневе. О том, зачем он нам нужен, как мы его чувствуем и выражаем. Выясним, когда гнев — наш защитник, а когда может разрушать жизнь. Бывают ли люди, которые никогда не злятся? Узнаем, как гнев связан со страхом, обидой, стыдом и другими чувствами.

 

Закрытие летнего сезона по конкуру

Когда: 30 сентября, суббота, 10.00.

Где: Конно-спортивный комплекс «Грумант».

Закрытие летнего сезона по конкуру

30 сентября в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоится закрытие летнего сезона по конкуру.

Конкур — это конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле. 

 

«Тулица» — «Динамо»

Когда: 30 сентября, суббота, 17.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена». 

«Тулица» — «Динамо»

30 сентября в спорткомплексе «Тула-Арена» пройдет матч между «Тулицей» и краснодарским «Динамо».

 

Пиковая дама

Когда: 30 сентября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Пиковая дама

30 сентября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести Пушкина.

Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна. Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него старую графиню и Лизу…

а что в кино?

Барби


Самая обыкновенная стереотипная Барби живёт в великолепном розовом Барбилэнде, и каждый её день идеален. Она меняет наряды, загорает на пляже, проводит время с другими Барби, день заканчивается шумной вечеринкой с танцами, и в этой позитивной кутерьме с блёстками влюблённый Кен — всего лишь приложение к Барби.

Однажды куклу вдруг посещают мысли о смерти, и её сделанные под туфли с каблуками ноги вдруг становятся плоскими. Чтобы разобраться в происходящем и вернуть привычный пластмассовый мир, Барби придётся отправиться в мир реальный и найти там девочку, которая с ней играет. За ней увязывается не мыслящий жизни без своего кумира Кен.

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