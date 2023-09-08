29 сентября в Городском концертном зале выступит Света — певица, автор и композитор всеми любимых хитов начала 2000-х: «Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза», «Хватит, довольно» и др., которые помнят и напевают по сей день. Ее чувственный и проникновенный вокал, с самым нежным голосом российской эстрады, проникает в самую глубину сердец слушателей. Она стала иконой эпохи и неотъемлемой частью музыкального наследия России. Ее музыка обладает особым шармом и способна перенести нас в мир нежности, эмоций и любви.

