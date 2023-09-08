  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Концерты
  4. Света - Концерты в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Света

Света

29 сентября в Городском концертном зале выступит Света — певица, автор и композитор всеми любимых хитов начала 2000-х: «Ты не мой», «Может да, может нет», «Твои глаза», «Хватит, довольно» и др., которые помнят и напевают по сей день. Ее чувственный и проникновенный вокал, с самым нежным голосом российской эстрады, проникает в самую глубину сердец слушателей. Она стала иконой эпохи и неотъемлемой частью музыкального наследия России. Ее музыка обладает особым шармом и способна перенести нас в мир нежности, эмоций и любви.
 

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
29 сентября 2023, пятница
19:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Остаться в живых
21 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Озеро страха. Присутствие
25 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 4 октября
Алмаз Синема
Объектив
19 августа - 4 октября
Синема Стар
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 4 октября
Иллизиум (Новомосковск)
Басня
11 мая - 4 октября
Алмаз Синема
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.