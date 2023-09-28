Тульская «Кладовая»: кто играет в настольные игры и логические головоломки?

Фото Алексея Пирязева

Мероприятие проводили в молодежном центре «Спектр», любой желающий мог воспользоваться открытой игротекой и классно провести время.

26 сентября в молодежном центре «Спектр» прошел фестиваль, посвященный настольным играм. В открытой игротеке было доступно множество игр: «Монополия», «Легендарный Манчкин», «Дженга», «Экивоки», «Имаджинариум», «Хугермугер». Всех игр не перечислить, за одной коробкой всегда прячется еще одна. Хорошо, что организаторы помогали с выбором и объясняли правила.

Клуб настольных игра «Кладовая» проводит подобное мероприятие не первый раз. Анастасия Горячева — руководитель структурного подразделения, который занимается развитием ЗОЖ и туризма в молодежном центре, — поделилась историей создания клуба.

— После «Газона», который проводится каждое лето, многие ребята спрашивали о том, будут ли еще организовывать мероприятия по настольным играм. Мы запрос услышали, поняли, что им это понравилось.

Сами заметили, как во многих заведениях, даже в кофейнях, люди играют в «настолки». Так и родилась идея.

«Кладовая» существует второй год, мы собираемся в пространстве «35», проводим открытую игротеку. Любой желающий может прийти поиграть или принести свою игру. На базе молодежного центра проводят и другие мероприятия, например квизы, медийные воркшопы и мастер-классы. Недавно прошло мероприятие с просмотром психологического фильма. Также можно прийти послушать лекцию. Обычно собирается 20-25 человек, это количество наиболее комфортно для проведения мероприятий.





Настольную игру можно подобрать по любому возрасту и интересу. Помимо этого, в «Кладовой» есть стол с логическими головоломками, который собирает много желающих пошевелить мозгами.

Любовь Бородина представляет музей головоломок «Музееум». Девушка рассказала, что их сообщество занимается развитием интеллекта через знакомство с миром головоломок, интеллектуальных игр и задач. Придумывать их помогает большой опыт.

— Я с детства увлекаюсь подобными вещами и в какой-то момент стала понимать, как устроен мир головоломок. И тогда я начала сама придумывать и создавать их. Мы благотворительный проект, финансирования под свое помещение у нас нет, поэтому сотрудничаем с различными организаторами, присоединяемся к ним и проводим мастер-классы.

Есть распространенный стереотип, что интеллект нужно развивать только в детстве. И второй: кому-то это дано, а кому-то нет. Но это ошибочные предположение, которое больше походит на отмазку не развивать свой мозг. Ученые, исследующие развитие интеллекта, выяснили, что развитие не обусловлено только генами, на него также влияет окружающая среда. То, что мы здесь сегодня находимся, заставляет наш мозг активно расти в буквальном смысле, так как в нем формируются нейронные связи.

Почему же полезно взрослым развивать интеллект?

— Идея в том, что взрослые являются той самой окружающей средой! — уверена Любовь. — Если дети находятся в окружении, где не очень приветствуются интеллектуальные вопросы и увлечения, то они не смогут развить свой потенциал на максимум. Не ради себя, а ради детей взрослые тоже должны занимать свой мозг интеллектуальными задачами. Иногда к нам приходят очень одаренные дети, и становится обидно за то, что родители не видят, насколько они талантливы.

Некоторые обнаруживают свою гениальность на мастер-классах — тогда особенно приятно. В такие моменты я понимаю, что живу не зря!



За столом с логическими головоломками корреспондент Myslo познакомилась с Надеждой Анатольевной. Она на пенсии, пришла посмотреть на фестиваль, но и ее втянули в мозговую игру.

— Я люблю смотреть на интересных людей, которые делают различные поделки, люблю ходить на выставки. По телевизору увидела программу, на которую пришла Любовь и рассказала про головоломки. Меня это сразу заинтересовало. А на следующий день я случайно увидела анонсированное мероприятие от «Музееума» и решила сходить посмотреть, как собирают такие головоломки. И вовлеклась.

В «настолки» играют люди разных возрастов. Прийти сюда, когда тебе немного за 30, не стыдно.

Стоимость редких наборов или коллекционных карточек может достигать приличных сумм.

Алексею 28 лет, работает врачом-наркологом. Пришел с женой Вероникой.

— Пришли сегодня отдохнуть и поиграть. Чаще всего играем дома с женой. У нас любимая игра «Ужас Аркхэма», по мотивам мифов Лавкрафта. У «настолок» есть преимущества перед компьютерными играми — живое общение. К сожалению, выбраться на подобные мероприятия не всегда получается, времени маловато.

Пожелание для людей, которые еще не знакомы с настольными играми: не бойтесь начинать, приходите, играйте и разбирайтесь в правилах. Комьюнити — добрые люди, которые всегда помогут и объяснят. Токсичные люди тоже встречаются, но надолго не задерживаются.

Максиму 34 года, он любитель «настолок».

— С 10 лет урывками играл в настольные игры, были долгие перерывы из-за нехватки времени или отсутствия компании. В начале нулевых активно играл, тогда были популярны коллекционные игры Magic: The Gathering, «Берсерк», но потом все затухло.

Многие «настолки» однотипны и вывозят только дизайном с красочными компонентами, — делится Максим. — Сейчас предзаказы улетают моментом, хотя игры могут стоить по 10-15 тысяч. Сложно найти компанию для игр, но в этом плане мне повезло. Мы собираемся дома, а моя любимая настольная игра — Art of Tactic: Великая Отечественная, ныне покойная.

Интересный факт: одна из самых редких карт в Magic: The Gathering — «Черный лотос» 1993 года выпуска — была продана на аукционе 27 января за $511,100 (около 39 млн рублей).

В «Кладовую» приходит много студентов. Ребята решили отдохнуть после пар, а Myslo спросил, как они относятся к настольным играм.

Артуру 18 лет, он учится в юридическом полицейском колледже.

— Увлекаюсь компьютерными играми, политикой и экономикой. Сегодня пришел поиграть и отдохнуть. Часто зависаем с друзьями в «настолки» дома или по сети. Любимая настольная игра Dungeons & Dragons (она же DnD. — Прим. авт.). Я играю для успокоения своих нервов.

Лизе 18 лет, она учится в ТулГУ.

— Я на подобном мероприятие впервые. Раньше не было такой возможности, я жила в Новомосковске, а там такого нет. Здесь же очень классно и позитивно, можно поиграть в игры, познакомиться с людьми. О «Кладовой» узнала из учебной беседы, наш преподаватель переслал сообщение об анонсе фестиваля. Решили сходить. Раньше играла только в классические настольные игры: «Монополия», «Дженга».

Ангелине 17 лет, она одногруппница Лизы, переехала в Тулу из Рязанской области. Девушка рассказала, что иногда играет с друзьями, а сегодня попробовала новые игры.

— В компании мы играем в «Доббль», «Монополию» и UNO. Для этого собираемся у кого-нибудь дома.

Многие студенты пришли из ТулГУ, ребята учатся на программистов, только на разных курсах.

Ярослав перешел на 2-й курс.

— Каких-то особенных увлечений, кроме компьютерных игр, у меня нет. Просто люблю проводить время с друзьями, ходить на разные движухи. Раньше удавалось поиграть в DnD. Собирались с друзьями на квартире, пытались разобраться. Конечно, сложная игра, надо знать много тонкостей. Помимо того что героя нужно придумать, надо еще подробную историю создать, чтобы было интереснее играть, а для этого нужна фантазия. Иногда играю в «Дженгу» и «Монополию» с друзьями. К нам в прошлом году приходили в институт с похожим мероприятием по «настолкам». Я участвовал.

Санечка (парень сам так представился. — Прим. авт.) — первокурсник, играет в «настолки» с удовольствием! Последний раз играл летом, пытался разобраться со «Взрывными котятами».

Егору 18 лет, программирование — это его жизнь.

— Поиграть в «настолки» пришел впервые, было интересно узнать, что это такое. С друзьями иногда играем в то, что завалялось дома, или в карты. Я геймер с ранних лет, уважаю это дело и люблю. Больше всего нравится Minecraft, привлекает то, что это «песочница», в которой можно самостоятельно сделать плагины и моды. Считай, с этой игры началась моя мечта стать программистом.

Корреспондент Myslo также поучаствовала в фестивале и даже выиграла приз! Разобраться с логической головоломкой было сложнее, чем понять правила «настолки», но атмосфера мероприятия была дружелюбной и теплой, ошибиться и проиграть было нестрашно. Подобные собрания помогают отвлечься от бытовой суеты, дают возможность почувствовать себя эльфом-друидом или гномом-варваром (если поиграть в ролевую игру, например) и пообщаться с новыми знакомыми.

Myslo подготовил подборку популярных в этом году настольных игр:

«Имаджинариум»

Это простая и очень интересная игра, в которой нужно придумывать ассоциации к необычным картинкам из коробки. Поверьте, вашей фантазии будет где разгуляться. Основная задача игроков — угадать, какую именно из выложенных на столе карточек загадал ведущий, и проголосовать за нее.

Могут играть от 4 до 7 игроков.

Стоимость: от 1990 руб.

«Взрывные котята»

Кому-то эта игра напоминает «Уно», кому-то русскую рулетку. Вы тянете карты из колоды, в которой среди прочих карт замешаны взрывные котята — они сразу выкидывают вас из игры. Все остальные карты помогают избежать встречи с опасными котятами и подставить под удар друзей. Вам нужно остаться в игре последним выжившим.

Могут играть от 2 до 5 игроков.

Стоимость: от 990 руб.

«Место преступления»

В игре активно используется цифровое приложение. Во-первых, оно будет вести по выбранному сценарию, предлагая различные варианты действия и развития событий. Во-вторых, свой телефон (или планшет) можно использовать как инструмент для ведения следствия! Третий способ особо интересен — игрок может самолично искать улики в виртуальном мире. Причем для этого существует два способа: панорамный через телефон и трёхмерный с подключением очков (в комплект не входят). Ищите улики, время пошло!

Могут играть от 1 до 4 игроков.

Стоимость: от 2490 руб.

«500 злобных карт»

Авторы игры — сами игроки, которые присылали свои версии язвительных вопросов и нетолерантных ответов. Проехались по известным личностям, мемам, поп-культурным явлениям и всяким невинным вещам вроде котят и бабушкиных пирожков. Зачитывайте карту с вопросом и подбирайте к ней самый остроумный или самый ужасный ответ. Победит тот, кому ни разу не станет стыдно! Игра 18+.

Могут играть от 3 до 100 игроков.

Стоимость: от 2490 руб.

« Мачи Коро »

Чтобы победить, надо стать прекрасным мэром, который лучше всех осваивает бюджет и делает город красивее и лучше. В настольной игре нужно строить и зарабатывать. «Мачи коро» на русский переводится как «кидай-город» (с Китаем это вовсе не связано), то есть главную роль играют шестигранные кубики, через которые вашим успехом управляет фортуна.

Могут играть от 2 до 5 игроков.

Стоимость: от 1290 руб.