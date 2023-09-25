Караоке-солянка
29 сентября в «Типографии» пройдет вечеринка «Караоке-солянка».
Если вы громко поёте в ванной, проговариваете слова песен, пока едете куда-то в транспорте и пристукиваете пяткой в ритм, то вечеринка «Караоке-солянка» создана специально для вас.
Диджеи будут менять караоке на dj-сеты, поэтому даже если вы не любитель петь, то можно будет потанцевать.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 сентября 2023, пятница
22:00
11 мая - 4 октября
25 сентября - 4 октября
21 сентября - 4 октября
24 сентября - 4 октября
26 сентября - 4 октября
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