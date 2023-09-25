29 сентября в «Типографии» пройдет вечеринка «Караоке-солянка».

Если вы громко поёте в ванной, проговариваете слова песен, пока едете куда-то в транспорте и пристукиваете пяткой в ритм, то вечеринка «Караоке-солянка» создана специально для вас.



Диджеи будут менять караоке на dj-сеты, поэтому даже если вы не любитель петь, то можно будет потанцевать.

Стоимость: от 300 руб.