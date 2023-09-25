  1. Моя Слобода
  2. Афиша
  3. Вечеринки
  4. Караоке-солянка - Вечеринки в Туле - Афиша - MySlo.ru
афиша
афиша
Регистрация
Караоке-солянка

Караоке-солянка

29 сентября в «Типографии» пройдет вечеринка «Караоке-солянка». 

Если вы громко поёте в ванной, проговариваете слова песен, пока едете куда-то в транспорте и пристукиваете пяткой в ритм, то вечеринка «Караоке-солянка» создана специально для вас.

Диджеи будут менять караоке на dj-сеты, поэтому даже если вы не любитель петь,  то можно будет потанцевать.

Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 сентября 2023, пятница
22:00
 В календарь
 В календарь
0
Касса
Басня
11 мая - 4 октября
Алмаз Синема
Озеро страха. Присутствие
25 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Остаться в живых
21 сентября - 4 октября
Синема Парк, IMAX-кинотеатр
Иван Семенов: Большой поход
24 сентября - 4 октября
Иллизиум (Новомосковск)
Заклятие. Зло внутри
26 сентября - 4 октября
Алмаз Синема
Объектив
19 августа - 4 октября
Синема Стар
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.