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Психологический клуб: Гнев

Психологический клуб: Гнев

29 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Ещё одна встреча, посвященная нашим эмоциям. В этот раз поговорим о гневе. О том, зачем он нам нужен, как мы его чувствуем и выражаем. Выясним, когда гнев — наш защитник, а когда может разрушать жизнь. Бывают ли люди, которые никогда не злятся? Узнаем, как гнев связан со страхом, обидой, стыдом и другими чувствами.

Спикер: Роман Антончев — психолог, ЭОТ-терапевт, травматерапевт.

Вход: 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 сентября 2023, пятница
18:30
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