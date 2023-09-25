Психологический клуб: Гнев

29 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.

Ещё одна встреча, посвященная нашим эмоциям. В этот раз поговорим о гневе. О том, зачем он нам нужен, как мы его чувствуем и выражаем. Выясним, когда гнев — наш защитник, а когда может разрушать жизнь. Бывают ли люди, которые никогда не злятся? Узнаем, как гнев связан со страхом, обидой, стыдом и другими чувствами.

Спикер: Роман Антончев — психолог, ЭОТ-терапевт, травматерапевт.



Вход: 300 руб.