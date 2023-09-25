Психологический клуб: Гнев
29 сентября в «Типографии» пройдет встреча Психологического клуба.
Ещё одна встреча, посвященная нашим эмоциям. В этот раз поговорим о гневе. О том, зачем он нам нужен, как мы его чувствуем и выражаем. Выясним, когда гнев — наш защитник, а когда может разрушать жизнь. Бывают ли люди, которые никогда не злятся? Узнаем, как гнев связан со страхом, обидой, стыдом и другими чувствами.
Спикер: Роман Антончев — психолог, ЭОТ-терапевт, травматерапевт.
Вход: 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
29 сентября 2023, пятница
18:30
21 сентября - 4 октября
25 сентября - 4 октября
26 сентября - 4 октября
19 августа - 4 октября
24 сентября - 4 октября
11 мая - 4 октября