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Электрофорез

Электрофорез

1 октября в Backstage выступит группа «Электрофорез». Отметив своё 10-летие, группа отправилась в тур по России. 

Созданный в 2012 году выпускниками питерской гимназии Виталием Талызиным (клавишные) и Иваном Курочкиным (вокал) дуэт «Электрофорез» выпустил три полноформатных альбома, пять EP и десяток синглов. Большую популярность группе «Электрофорез» принёс TikTok: треки «Я ничего не могу с собою сделать» и «Маргарет» находились в топе соцсети с пометкой «Популярное», а треки «Алкоголь мой враг» и «Всё было так» стали виральными из-за неофициальных звуков в TikTok.

В отличие от апологетов стиля нуар, «Электрофорез» не устраивает на сцене псевдо-готический театр, музыканты далеки от идей наряжаться в прабабкины черные шмотки и красить губы гуталином. Естественность артистов стала одной из причин формирования их фанбазы не из тонкой субкультурной прослойки, но из сотен тысяч слушателей самых разных возрастов, вкусов и взглядов.

Заложив в фундамент звучания железобетонные ритмические конструкции европейского, и, в первую очередь, немецкого darkwave и synthpop, музыканты нередко эксплуатируют нетипичные для жанра «русские» интонации в вокальной линии. «Мы сознательно используем славянские народные мотивы в некоторых песнях, — говорит Иван Курочкин, — это добавляет меланхолии даже в мажорные композиции».

Стоимость: от 1500 руб.
 

Где и когда?
Backstage club
Тула , Тула, ул. Набережная Дрейера, 54.
1 октября 2023, воскресенье
20:00
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