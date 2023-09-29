Крематорий для животных в Туле: каким он будет?

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Редакция Myslo поговорила с замгендиректора ООО «Континент+» Еленой Хромовой и задала самые популярные вопросы о будущем крематории для животных в Туле.

Домашние питомцы для многих туляков — полноценные члены семьи. Их уход из жизни равносилен потере близкого, а значит, и похоронить их тоже стремятся достойно.

В настоящее время идёт согласование на разрешение строительства в Туле колумбария для животных в черте существующего городского кладбища на участке в 980 м восточнее деревни Малёвки, 1800 м — от Осиновой Горы и в 2500 м — от Никитино, при том что минимально допустимое расстояние — 500 м. Также на нем будет располагаться крематорий.

— Крематорий позволит владельцам животных цивилизовано решать вопрос захоронения, — пояснила Елена Хромова. — Дело в том, что закон запрещает самостоятельное захоронение домашних животных, приравнивая это к уничтожению биологических отходов. Речь идет о запрете на захоронение даже на собственном земельном участке, не говоря уже о территории леса или лесопарковой зоны. Многие все равно нарушают этот закон, потому что в Тульской области нет официального кладбища для животных. Единственный ГУП ТО «Киреевский ветеринарно-санитарный утилизационный завод» не принимает на утилизацию животных по заявке от физических лиц.

По словам Елены, многие обращаются с вопросами о захоронении в приют «Континент +». Но его специалисты занимаются только отловом и содержанием животных в рамках госконтрактов.

Крематорий же позволит как раз ответить на вопрос о том, как достойно и, самое главное, законно похоронить умершего четвероногого друга.

В этом случае единственной возможностью решить проблему становится стихийное захоронение. В результате домашние животные, умирающие от болезней, становятся пищей для лис и других хищников, которые распространяют инфекцию дальше. Помимо этого, стихийные кладбища животных сказываются на состоянии почвы. Тело животного практически полностью покрыто шерстью, которая при перегнивании вырабатывает токсичные вещества и вместе с трупным ядом попадает в грунтовые воды.

Во многих крупных городах вопрос с захоронением животных давно решен. Например, кладбище домашних животных в столице располагается на Машкинском шоссе рядом с Химкинским кладбищем. Звериный погост и крематорий появились тут в 2007 году. Недалеко от него расположен парк «Пальмира». Другой пример — Екатеринбург. Там кладбище расположено в районе промышленного узла «Лечебный».

— Жителям близлежащих населенных пунктов не стоит опасаться запахов, — пояснила Елена Хромова. — Крематорий не сравнится по мощностям с Киреевским ветеринарно-санитарным утилизационным заводом. Они занимаются утилизацией в больших масштабах. У нас же такой задачи нет. Да и технология у нас совершенно разная.

Крематоры представляют собой устройства, в которых осуществляется термическая утилизация трупов животных. Основная функция подобных установок — полное уничтожение биоотходов методом высокотемпературного сжигания, при котором погибают все микроорганизмы — источники опасных инфекционных заболеваний. Печь будет рассчитана на животное максимум в 100 кг. Цикл работы будет не круглосуточным, а по звонку владельца животного. Помимо этого, в систему встроены фильтры, которые задерживают запахи.

При крематории будет обустроен красивый траурный зал. Затем тело животного отравится в печь. После остывания прах соберут в урну, которую можно будет оставить либо в колумбарии, либо забрать с собой.

Таким образом, крематорий решит сразу несколько проблем и позволит тулякам достойно проводить на радугу своего питомца, который много лет был рядом.

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