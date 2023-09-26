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Закрытие летнего сезона по конкуру

Закрытие летнего сезона по конкуру

30 сентября в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоится закрытие летнего сезона по конкуру.

Конкур – это конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле. 

Где и когда?
Грумант, парк-отель
деревня Грумант , Симферопольское шоссе, 201 км
30 сентября 2023, суббота
10:00
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