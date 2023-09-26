Закрытие летнего сезона по конкуру
30 сентября в конно-спортивном комплексе «Грумант» состоится закрытие летнего сезона по конкуру.
Конкур – это конный вид спорта, суть которого заключается в преодолении препятствий определенной сложности в определенном порядке на специальном поле.
Где и когда?
деревня Грумант , Симферопольское шоссе, 201 км
30 сентября 2023, суббота
10:00
24 сентября - 4 октября
21 сентября - 4 октября
11 мая - 4 октября
26 сентября - 4 октября
19 августа - 4 октября
25 сентября - 4 октября