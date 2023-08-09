YANIX
1 октября в Concert Hall выступит YANIX — один из основоположников новой школы хип-хоп индустрии в России.
На протяжении всех 9 лет после выхода своего релиза «Шоу Улиц Гетто» он остаётся в лидерах прослушиваний, выпускает огромное количество бэнгеров, чем завоевал любовь и признание публики, уважение и поддержку большинства остальных представителей отечественной рэп-сцены.
Стоимость: от 1599 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
1 октября 2023, воскресенье
19:00
24 сентября - 4 октября
19 августа - 4 октября
21 сентября - 4 октября
26 сентября - 4 октября
25 сентября - 4 октября
11 мая - 4 октября