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YANIX

YANIX

1 октября в Concert Hall выступит YANIX — один из основоположников новой школы хип-хоп индустрии в России.

На протяжении всех 9 лет после выхода своего релиза «Шоу Улиц Гетто» он остаётся в лидерах прослушиваний, выпускает огромное количество бэнгеров, чем завоевал любовь и признание публики, уважение и поддержку большинства остальных представителей отечественной рэп-сцены. 

Стоимость: от 1599 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
1 октября 2023, воскресенье
19:00
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