1 октября в Concert Hall выступит YANIX — один из основоположников новой школы хип-хоп индустрии в России.



На протяжении всех 9 лет после выхода своего релиза «Шоу Улиц Гетто» он остаётся в лидерах прослушиваний, выпускает огромное количество бэнгеров, чем завоевал любовь и признание публики, уважение и поддержку большинства остальных представителей отечественной рэп-сцены.



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