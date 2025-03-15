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Пелагея

Пелагея

15 марта в Городском концертном зале выступит Пелагея.

«Пелагея» — успешная и самостоятельная формация, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы.

Ей верят молодые, ею восхищаются маститые, — заслуженно самой выдающейся в России группе, играющей русский фолк«.

Единственный в своем роде тембр голоса, умение проникать в музыкальный материал, уникальный артистизм и открытость аудитории, а также широкий репертуар романсов, народных и авторских песен.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
15 марта 2025, суббота
19:00
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