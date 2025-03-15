Пелагея
15 марта в Городском концертном зале выступит Пелагея.
«Пелагея» — успешная и самостоятельная формация, которой никогда не нужна была раскрутка лейблов и продюсерские пиар-ходы.
Ей верят молодые, ею восхищаются маститые, — заслуженно самой выдающейся в России группе, играющей русский фолк«.
Единственный в своем роде тембр голоса, умение проникать в музыкальный материал, уникальный артистизм и открытость аудитории, а также широкий репертуар романсов, народных и авторских песен.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
15 марта 2025, суббота
19:00
22 февраля - 16 марта
13 - 19 марта
19 августа - 22 марта 2023
8 - 26 марта
6 июля - 22 марта 2024
26 мая - 15 марта 2024