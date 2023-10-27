Концерт Егора Крида, Тыквенный Спас и аниме-косплей фестиваль: выходные в Туле

Егор Крид
Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 1500 руб.
30 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит главный сердцеед страны Егор Крид. Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер.
Дни молодой фотографии в «Октаве»
Где: Творческий кластер «Октава».
С 26 октября по 9 ноября в «Октаве» состоится фестиваль «Дни молодой фотографии — 2023». В кластере пройдет выставка финалистов Всероссийского конкурса «Молодая фотография» и серия лекций и практический занятий для начинающих фотографов.
Mary Gu
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1900 руб.
27 октября в Concert Hall выступит Mary Gu — одна из немногих, чья искренность смогла достичь вершин топ-чартов.
Певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом выступит в твоем городе и презентует свой новый альбом. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук - все это будет частью большого концерта.
Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
28 октября любителей страха и ужаса приглашают в «Типографию» на вечеринку «Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ».
Что будет:
- Расклады на картах, предсказания будущего и многое другое от дамы обладающей магической силой;
- Поп-хиты с известными Halloween мотивами;
- Живое выступление post-punk группы «Пылинки»;
- Тематические украшения и декорации;
- Vampire Rave.
Chibi Party
Где: Backstage.
29 октября в Backstage пройдет новый тульский аниме-косплей фестиваль Chibi Party.
MUSIC МАСКАРАД
Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 250 руб.
28 октября в «Октаве» пройдет костюмированная вечеринка «MUSIC МАСКАРАД».
Вас ждут кавер-хиты от студии MUSIC MASTER, а также выступления групп:
- «двойной подвох!»;
- «хомякиши»;
- SCREAMPÍE
- «ОМАЙГАД»;
- Лаборатория танцев X-Lab.
Вельвет
Где: Harats Pub.
Стоимость: от 1350 руб.
29 октября в Harats Pub выступит группа «Вельвет».
«Вельвет» — это не только «Капитан Арктика», «Продавец кукол», «Прости» и «Я хочу быть живой». Многие слушатели открывают для себя группу через новый материал, а уже после этого находят главные хиты.
NOCTURNE
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.
27 октября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE. Открываем портал в параллельный мир без ненависти и злобы в последнюю пятницу октября. Мир, в котором главные вещи это — звук, слушатель и движение в сопровождении света и проекций.
Начнём с тёмного эмбиента и уйдём в ночь на высоких оборотах.
Заточка
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2200 руб.
28 октября в Concert Hall выступит группа «Заточка».
Музыканты презентуют новый альбом. Широко праздновать, громко подпевать, много танцевать, подкидывать шапки в воздух, закидывать сцену розами, палить в воздух пробками от игристого — разрешается.
Обе-Рек
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1080 руб.
29 октября в Concert Hall группа «Обе-Рек» отпразднует свое двадцатилетие.
Наташа Королёва. THE BEST
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1500 руб.
30 октября в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.
Певица представит грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями. Музыкальный праздник, который подарит артистка зрителям, наполнит их сердца теплой ностальгией и душевностью. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие ни на одной сцене прежде.
Конференция «В IT и точка»
Где: Творческий кластер «Октава».
29 октября в «Октаве» пройдет масштабная конференция «В IT и точка». Мероприятие запланировано в 80 городах России.
Что полезного для участников?
- Общение с ведущими специалистами и руководителями IT-компаний.
- Актуальная информация по вакансиям в IT для новичков и специалистов.
- Какие специальности в IT наиболее востребованы.
- Как стать частью сферы информационных технологий.
- Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет.
Гипсовый соцреализм в Туле
Где: Ул. Металлистов, 25.
28 октября в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» пройдет лекция Владимира Щербакова «Гипсовый соцреализм в Туле».
Мы узнаем, какие произведения монументального искусства украсили наш город в период 1930–50-х годов.
АКМ – «Торос»
Где: Ледовый дворец.
29 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Торос» из Нефтекамска.
Дублеры
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 600 руб.
28 октября в Городском концертном зале покажут комедию «Дублеры».
«Академия Михайлова» – «Динамо-Шинник»
Где: Ледовый дворец.
28 октября в Ледовом дворце «Академия Михайлова» примет «Динамо-Шинник» из Бобруйска.
Жоандер Сантос и его трио
Где: Тульская филармония.
Стоимость: от 600 руб.
27 октября в Тульской филармонии состоится концерт Жоандера Сантоса — одного из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Ритмы самбы и лирика босса-новы, — Жоандер Сантос продолжает полувековую традицию изящного и романтичного бразильского джаза, основы которого еще в далекие 50-е прошлого века заложили великие Антонио Карлос Жобим и Жуан Жилберту.
Ветер в тополях
Где: Тульский камерный драматический театр.
28 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».
Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?
Оппенгеймер
История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.