  1. Моя Слобода
  2. Город
  3. Обзоры
  4. Выходные
  5. Концерт Егора Крида, Тыквенный Спас и аниме-косплей фестиваль: выходные в Туле - MySlo.ru
город
город
Регистрация
Концерт Егора Крида, Тыквенный Спас и аниме-косплей фестиваль: выходные в Туле

Концерт Егора Крида, Тыквенный Спас и аниме-косплей фестиваль: выходные в Туле

А еще бал вампиров, Дни молодой фотографии в «Октаве», IT-конференция и очень много концертов — в нашем обзоре выходных.

Егор Крид

Когда: 30 октября, понедельник, 19.00.

Где: Спорткомплекс «Тула-Арена».
Стоимость: от 1500 руб.

Егор Крид

30 октября в спорткомплексе «Тула-Арена» выступит главный сердцеед страны Егор Крид. Один из самых успешных артистов в России и на всем пост-советском пространстве, любимец женской аудитории, завидный жених, талантливый исполнитель, автор песен, актер и популярный блогер.

 

Дни молодой фотографии в «Октаве»

Когда: с 26 октября по 9 ноября, 18.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Дни молодой фотографии в «Октаве»

С 26 октября по 9 ноября в «Октаве» состоится фестиваль «Дни молодой фотографии — 2023». В кластере пройдет выставка финалистов Всероссийского конкурса «Молодая фотография» и серия лекций и практический занятий для начинающих фотографов.

 

Mary Gu

Когда: 27 октября, пятница, 20.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1900 руб.

Mary Gu

27 октября в Concert Hall выступит Mary Gu — одна из немногих, чья искренность смогла достичь вершин топ-чартов.

Певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом выступит в твоем городе и презентует свой новый альбом. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук - все это будет частью большого концерта.

 

Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ

Когда: 28 октября, суббота, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ

28 октября любителей страха и ужаса приглашают в «Типографию» на вечеринку «Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ».

Что будет: 

  • Расклады на картах, предсказания будущего и многое другое от дамы обладающей магической силой;
  • Поп-хиты с известными Halloween мотивами;
  • Живое выступление post-punk группы «Пылинки»;
  • Тематические украшения и декорации;
  • Vampire Rave.
 

Chibi Party

Когда: 29 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Backstage.

Chibi Party

29 октября в Backstage пройдет новый тульский аниме-косплей фестиваль Chibi Party.

 

MUSIC МАСКАРАД

Когда: 28 октября, суббота, 19.00.

Где: Творческий кластер «Октава».
Стоимость: от 250 руб.

MUSIC МАСКАРАД

28 октября в «Октаве» пройдет костюмированная вечеринка «MUSIC МАСКАРАД».

Вас ждут кавер-хиты от студии MUSIC MASTER, а также выступления групп:

  • «двойной подвох!»;
  • «хомякиши»;
  • SCREAMPÍE
  • «ОМАЙГАД»;
  • Лаборатория танцев X-Lab.
 

Вельвет

Когда: 29 октября, воскресенье 19.00.

Где: Harats Pub.
Стоимость: от 1350 руб.

Вельвет

29 октября в Harats Pub выступит группа «Вельвет».

«Вельвет» — это не только «Капитан Арктика», «Продавец кукол», «Прости» и «Я хочу быть живой». Многие слушатели открывают для себя группу через новый материал, а уже после этого находят главные хиты.

 

NOCTURNE

Когда: 27 октября, пятница, 23.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: от 300 руб.

NOCTURNE

27 октября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE. Открываем портал в параллельный мир без ненависти и злобы в последнюю пятницу октября. Мир, в котором главные вещи это — звук, слушатель и движение в сопровождении света и проекций.

Начнём с тёмного эмбиента и уйдём в ночь на высоких оборотах.

 

Заточка

Когда: 28 октября, суббота, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2200 руб.

Заточка

28 октября в Concert Hall выступит группа «Заточка».

Музыканты презентуют новый альбом. Широко праздновать, громко подпевать, много танцевать, подкидывать шапки в воздух, закидывать сцену розами, палить в воздух пробками от игристого — разрешается.

 

Обе-Рек

Когда: 29 октября, воскресенье, 19.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 1080 руб.

Обе-Рек

29 октября в Concert Hall группа «Обе-Рек» отпразднует свое двадцатилетие.

 

Наташа Королёва. THE BEST

Когда: 30 октября, понедельник, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1500 руб.

Наташа Королёва. THE BEST

30 октября в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва

Певица представит грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями. Музыкальный праздник, который подарит артистка зрителям, наполнит их сердца теплой ностальгией и душевностью. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие ни на одной сцене прежде.

 

Конференция «В IT и точка»

Когда: 29 октября, воскресенье, 12.00.

Где: Творческий кластер «Октава».

Конференция «В IT и точка»

29 октября в «Октаве» пройдет масштабная конференция «В IT и точка». Мероприятие запланировано в 80 городах России. 

Что полезного для участников? 

  • Общение с ведущими специалистами и руководителями IT-компаний. 
  • Актуальная информация по вакансиям в IT для новичков и специалистов.
  • Какие специальности в IT наиболее востребованы.
  • Как стать частью сферы информационных технологий.
  • Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет. 
 
 

Гипсовый соцреализм в Туле

Когда: 28 октября, суббота, 16.00.

Где: Ул. Металлистов, 25.

Гипсовый соцреализм в Туле

28 октября в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» пройдет лекция Владимира Щербакова «Гипсовый соцреализм в Туле».

Мы узнаем, какие произведения монументального искусства украсили наш город в период 1930–50-х годов.

 
 

АКМ – «Торос»

Когда: 29 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Ледовый дворец.

АКМ – «Торос»

29 октября в Ледовом дворце АКМ примет «Торос» из Нефтекамска.

 

Дублеры

Когда: 28 октября, суббота, 17.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 600 руб.

Дублеры

28 октября в Городском концертном зале покажут комедию «Дублеры». 

 
 

«Академия Михайлова» – «Динамо-Шинник»

Когда: 28 октября, суббота, 13.00.

Где: Ледовый дворец.

«Академия Михайлова» – «Динамо-Шинник»

28 октября в Ледовом дворце «Академия Михайлова» примет «Динамо-Шинник» из Бобруйска.

 
 

Жоандер Сантос и его трио

Когда: 27 октября, пятница, 20.00.

Где: Тульская филармония.
Стоимость: от 600 руб.

Жоандер Сантос и его трио

27 октября в Тульской филармонии состоится концерт Жоандера Сантоса — одного из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Ритмы самбы и лирика босса-новы, — Жоандер Сантос продолжает полувековую традицию изящного и романтичного бразильского джаза, основы которого еще в далекие 50-е прошлого века заложили великие Антонио Карлос Жобим и Жуан Жилберту.

 

Ветер в тополях

Когда: 28 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.

Ветер в тополях

28 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут героическую комедию «Ветер в тополях».

Гюстав, Рене и Фернан проводят свой день на террасе своего дома престарелых. Не главная терраса, а задняя, меньшая, уединенная. Их заинтриговал ветер, раскачивающий тополя на холме напротив, и они решили отправиться туда в экспедицию. Но хватит ли у них сил?

а что в кино?

Оппенгеймер 


История жизни американского физика Роберта Оппенгеймера, который стоял во главе первых разработок ядерного оружия.

Автор:
сегодня, в 11:58 0
Другие статьи по темам
Событие
Выходные в Туле

Выходные в Туле

Авторская рассылка самых значимых событий выходного дня. Ваша личная афиша в одном письме.

Где поесть тыквенный крем-суп в Туле
Где поесть тыквенный крем-суп в Туле
Ольга Хорчек к 35-летию творческой деятельности: «Я сейчас как ребенок– мне все интересно!»
Ольга Хорчек к 35-летию творческой деятельности: «Я сейчас как ребенок– мне все интересно!»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Первоклассники и выпускники
Фоторепортажи

MySlo

[email protected]
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2023 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.

;