Концерт Егора Крида, Тыквенный Спас и аниме-косплей фестиваль: выходные в Туле

29 октября в Harats Pub выступит группа «Вельвет».

«Вельвет» — это не только «Капитан Арктика», «Продавец кукол», «Прости» и «Я хочу быть живой». Многие слушатели открывают для себя группу через новый материал, а уже после этого находят главные хиты.

Когда: 27 октября, пятница, 23.00. Где: Культурный центр «Типография».

Стоимость: от 300 руб.





27 октября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE. Открываем портал в параллельный мир без ненависти и злобы в последнюю пятницу октября. Мир, в котором главные вещи это — звук, слушатель и движение в сопровождении света и проекций.

Начнём с тёмного эмбиента и уйдём в ночь на высоких оборотах.