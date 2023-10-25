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Жоандер Сантос и его трио

Жоандер Сантос и его трио

27 октября в Тульской филармонии состоится концерт Жоандера Сантоса — одного из самых ярких вокалистов и гитаристов Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро. Ритмы самбы и лирика босса-новы, — Жоандер Сантос продолжает полувековую традицию изящного и романтичного бразильского джаза, основы которого еще в далекие 50-е прошлого века заложили великие Антонио Карлос Жобим и Жуан Жилберту.

Музыка Жоандера Сантоса возвращает нас в те годы, когда одна из самых узнаваемых композиций в мире «Girl From Ipanema» разносилась из каждого радиоприемника, а босса-нова превратилась в музыку самых дорогих прибрежных районов Рио-де-Жанейро, а затем и всей Бразилии. Характерной чертой его стиля, как и в свое время у отцов-основателей босса-новы, является комбинация мягкого мужского голоса, поддерживаемого аккомпанементом гитары.

Жоандер Сантос родился в религиозной католической семье музыкантов, поэтому уже с детства пел в церкви. В те же годы, он учился играть на различных музыкальных инструментах фортепиано, барабанах, флейте, пока, наконец, не остановил свой выбор на гитаре. Профессиональная карьера Сантоса началась, когда он поступил в одну из самых престижнейших консерваторий Латинской Америки Карлос-де-Кампос.

Параллельно работая сессионным музыкантом в различных джазовых коллективах, а также театре, Жоандер собрал собственную группу и выпустил первый альбом. В последующие годы он со своим бендом регулярно выступал на лучших клубных и концертных площадках Сан-Паулу и Рио-де-Жанейро, участвовал в международных конкурсах и фестивалях, а также гастролировал в Латинской Америке, Европе и Африке.

Стоимость: от 600 руб.

Где и когда?
Тульская областная филармония им. И.А. Михайловского
27 октября 2023, пятница
20:00
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