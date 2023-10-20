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MUSIC МАСКАРАД

MUSIC МАСКАРАД

28 октября в «Октаве» пройдет костюмированная вечеринка «MUSIC МАСКАРАД».

Вас ждут кавер-хиты от студии MUSIC MASTER, а также выступления групп:

  • «двойной подвох!»;
  • «хомякиши»;
  • SCREAMPÍE
  • «ОМАЙГАД»;
  • Лаборатория танцев X-Lab.

Готовим креативные и жутко стильные наряды, грим и драйвовое настроение! Будут конкурсы на лучший образ!

А еще мы подготовили Crazy-ГРИМ и вход с тыквой будет бесплатным.

Стоимость: от 250 руб.

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 октября 2023, суббота
18:00
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