MUSIC МАСКАРАД
28 октября в «Октаве» пройдет костюмированная вечеринка «MUSIC МАСКАРАД».
Вас ждут кавер-хиты от студии MUSIC MASTER, а также выступления групп:
- «двойной подвох!»;
- «хомякиши»;
- SCREAMPÍE
- «ОМАЙГАД»;
- Лаборатория танцев X-Lab.
Готовим креативные и жутко стильные наряды, грим и драйвовое настроение! Будут конкурсы на лучший образ!
А еще мы подготовили Crazy-ГРИМ и вход с тыквой будет бесплатным.
Стоимость: от 250 руб.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
28 октября 2023, суббота
18:00
26 октября - 1 ноября
10 октября - 1 ноября
11 мая - 1 ноября
26 сентября - 1 ноября
19 августа - 1 ноября
2 - 8 ноября