28 октября в «Октаве» пройдет костюмированная вечеринка «MUSIC МАСКАРАД».

Вас ждут кавер-хиты от студии MUSIC MASTER, а также выступления групп:

«двойной подвох!»;

«хомякиши»;

SCREAMPÍE

«ОМАЙГАД»;

Лаборатория танцев X-Lab.

Готовим креативные и жутко стильные наряды, грим и драйвовое настроение! Будут конкурсы на лучший образ!

А еще мы подготовили Crazy-ГРИМ и вход с тыквой будет бесплатным.

Стоимость: от 250 руб.