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Конференция «В IT и точка»

Конференция «В IT и точка»

29 октября в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет масштабная конференция «В IT и точка». Мероприятие запланировано в 80 городах России. 

Что полезного для участников? 

  • Общение с ведущими специалистами и руководителями IT-компаний. 
  • Актуальная информация по вакансиям в IT для новичков и специалистов.
  • Какие специальности в IT наиболее востребованы.
  • Как стать частью сферы информационных технологий.
  • Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет. 

Приглашаются все, кто работает или хочет работать в IT-сфере. Узнать подробности можно по ссылке

 

Где и когда?
Октава, творческий индустриальный кластер
Тула , Центральный переулок, д. 18
29 октября 2023, воскресенье
12:00
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