Конференция «В IT и точка»
29 октября в творческом индустриальном кластере «Октава» пройдет масштабная конференция «В IT и точка». Мероприятие запланировано в 80 городах России.
Что полезного для участников?
- Общение с ведущими специалистами и руководителями IT-компаний.
- Актуальная информация по вакансиям в IT для новичков и специалистов.
- Какие специальности в IT наиболее востребованы.
- Как стать частью сферы информационных технологий.
- Какие специальности будут актуальны завтра, а какие будут востребованы и через 10 лет.
Приглашаются все, кто работает или хочет работать в IT-сфере. Узнать подробности можно по ссылке.
Где и когда?
Тула , Центральный переулок, д. 18
29 октября 2023, воскресенье
12:00
19 августа - 1 ноября
11 мая - 1 ноября
26 октября - 1 ноября
10 октября - 1 ноября
2 - 8 ноября
26 сентября - 1 ноября