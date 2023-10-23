28 октября в культурно-выставочном комплексе «Л. Н. Т.» пройдет лекция Владимира Щербакова «Гипсовый соцреализм в Туле».



Мы узнаем, какие произведения монументального искусства украсили наш город в период 1930–50-х годов. В самом начале своего рассказа лектор напомнит о юбилее одного из самых известных тульских памятников: ровно 50 лет назад на центральной улице города был открыт памятник Льву

Толстому.



Лекция будет построена на материале одноименной книги Владимира Щербакова, вышедшей в 2019 году. Ее обложку украшает изображение скульптурной группы «Встречающие», установленной в начале 1950-х годов при постройке сталинских домов в поселке Новая Тула. Всего неделю назад, 11 октября 2023 года, эта скульптура вернулась на прежнее место после реставрации, которую выполнил скульптор Юрий Уваркин. По словам Владимира Щербакова, похожую композицию «до сих пор можно встретить в некоторых городах нашей страны. Но это никак не умаляет ее эстетических

достоинств».



Гипсовый соцреализм – уникальный период в истории советской монументальной скульптуры. Свое начало он берет в работах скульпторов Ивана Шадра и Ромуальда Иодко, создавших знаменитый образ «девушки с веслом». Наибольшее распространение гипсовый реализм получил в послевоенные годы, когда из дешевого, но недолговечного гипса изготавливались статуи для украшения парков, стадионов, пионерских лагерей и дворов. Самые распространенные сюжеты гипсовой скульптуры – фигуры вождей, пионеров, спортсменов, рабочих, детей и животных.



В Туле гипсовый реализм был представлен достаточно широко, однако, к сожалению, до наших дней сохранилось лишь небольшое количество гипсовых статуй. Благодаря исследованию Владимира Щербакова можно подробно узнать об их судьбе, а также увидеть их изображения.



Место: ул. Металлистов, 25.