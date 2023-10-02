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​​​​​​​Дублеры

​​​​​​​Дублеры

28 октября в Городском концертном зале покажут комедию «Дублеры». Ах, так!? Ноги моей здесь больше не будет! — хлопнул дверью обманутый муж...И думал, за ним побегут... Наивный, он забыл,что женская логика просто создана, чтобы разрушить мужскую психику и доказать, что незаменимых нет... Новый муж найден! Да какой! Но это только в мелодрамах появляется настоящий мужчина и решает все проблемы...



В комедии положений с его приходом проблемы только начинаются.

В ролях:

Анатолий Журавлев — звезда сериалов «Жуки», «Бывшие», «Мосгаз», «Пасечник», финалист шоу «Король ринга» и «Три аккорда»

Оскар Кучера — «Улицы разбитых фонарей», «Солдаты», «Мужчина во мне».

Сергей Рост — «Осторожно модерн», «Чистилище», «Тайны следствия».

Актер театра им. Ермоловой Павел Галич — «Балабол», «Мылодрама», «Доктор Рихтер».

Актриса и землячка Ольга Лифенцева — «Приличная семья сдаст комнату», «Клуб обманутых жен», «Две девицы на мели», «Склифосовский», «Отель Элеон».

Стоимость: ​​​​​​​от 600 руб.

Где и когда?
Городской концертный зал
Тула , улица Советская, 2
28 октября 2023, суббота
17:00
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