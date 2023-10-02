Дублеры
28 октября в Городском концертном зале покажут комедию «Дублеры». Ах, так!? Ноги моей здесь больше не будет! — хлопнул дверью обманутый муж...И думал, за ним побегут... Наивный, он забыл,что женская логика просто создана, чтобы разрушить мужскую психику и доказать, что незаменимых нет... Новый муж найден! Да какой! Но это только в мелодрамах появляется настоящий мужчина и решает все проблемы...
В комедии положений с его приходом проблемы только начинаются.
В ролях:
Анатолий Журавлев — звезда сериалов «Жуки», «Бывшие», «Мосгаз», «Пасечник», финалист шоу «Король ринга» и «Три аккорда»
Оскар Кучера — «Улицы разбитых фонарей», «Солдаты», «Мужчина во мне».
Сергей Рост — «Осторожно модерн», «Чистилище», «Тайны следствия».
Актер театра им. Ермоловой Павел Галич — «Балабол», «Мылодрама», «Доктор Рихтер».
Актриса и землячка Ольга Лифенцева — «Приличная семья сдаст комнату», «Клуб обманутых жен», «Две девицы на мели», «Склифосовский», «Отель Элеон».
Стоимость: от 600 руб.