28 октября в Городском концертном зале покажут комедию «Дублеры». Ах, так!? Ноги моей здесь больше не будет! — хлопнул дверью обманутый муж...И думал, за ним побегут... Наивный, он забыл,что женская логика просто создана, чтобы разрушить мужскую психику и доказать, что незаменимых нет... Новый муж найден! Да какой! Но это только в мелодрамах появляется настоящий мужчина и решает все проблемы...





В комедии положений с его приходом проблемы только начинаются.



В ролях:



Анатолий Журавлев — звезда сериалов «Жуки», «Бывшие», «Мосгаз», «Пасечник», финалист шоу «Король ринга» и «Три аккорда»



Оскар Кучера — «Улицы разбитых фонарей», «Солдаты», «Мужчина во мне».



Сергей Рост — «Осторожно модерн», «Чистилище», «Тайны следствия».



Актер театра им. Ермоловой Павел Галич — «Балабол», «Мылодрама», «Доктор Рихтер».



Актриса и землячка Ольга Лифенцева — «Приличная семья сдаст комнату», «Клуб обманутых жен», «Две девицы на мели», «Склифосовский», «Отель Элеон».



Стоимость: ​​​​​​​от 600 руб.