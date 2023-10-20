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Обе-Рек

Обе-Рек

29 октября в Concert Hall группа «Обе-Рек» отпразднует свое двадцатилетие.

В копилке группы 10 студийных альбомов, выступления на крупнейших фестивалях страны, четырехкратное "золото" в Чартовой Дюжине. Мы прошли вместе долгий путь, и у каждого есть что-то сокровенное, связанное с жизнью команды. Эти песни помогали людям пережить боль и утраты. Под них завязывались отношения и принимались судьбоносные решения.

Юбилей — это отличный повод собрать всех поклонников и отпраздновать вместе, реанимировать воспоминания, заново понять что-то важное. Если вы пропустили предыдущий концерт, или не пропустили ни одного - мы ждем всех и будем рады каждому.

Прозвучат лучшие хиты за 20 лет, а также новые песни. Теплая энергетика, любимые песни, 20 лет творчества, проживаемые за два часа на сцене. Не пропусти! Пусть снова зажгутся маяки и разбудят пламенные сердца, напомнив, что между нами нет никаких расстояний.

Стоимость: от 1080 руб.

Где и когда?
Concert Hall
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
29 октября 2023, воскресенье
20:00
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