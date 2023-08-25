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Вельвет

Вельвет

29 октября в Harats Pub выступит группа «Вельвет».

«Вельвет» — это не только «Капитан Арктика», «Продавец кукол», «Прости» и «Я хочу быть живой». Многие слушатели открывают для себя группу через новый материал, а уже после этого находят главные хиты.

Сравнительно недавний релиз EP «Обратный отсчет», а также четвертый альбом «Тонкая красная линия», вышедший в 2019 году, заняли достойное место в плейлистах слушателей.

За более чем 15-летнюю историю, Вельвет смогли пройти через большую поп-сцену, не утратив свой рок-н-ролльный дух. Ребята всегда чувствовали себя гораздо комфортнее на сцене «Нашествия» и на своих сольниках, чем в позолоченных интерьерах на сборных концертах звезд шоу-бизнеса.

Сегодня Вельвет — это рок-группа с плотным гитарным звучанием, романтическими глубокими текстами, красивыми мелодиями и неповторимым вокальным тембром солистки и лидера Кати Белоконь.

Музыканты выступают на фестивалях, ездят по стране с сольными концертами и работают над новым материалом.

Не пропустите этот концерт. В программу войдут все хиты и избранные песни.

Стоимость: от 1350 руб. Билеты по ссылке.

Где и когда?
Harat's Pub
Тула , Красноармейский проспект, 19
29 октября 2023, воскресенье
19:00
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