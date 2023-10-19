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  4. NOCTURNE - Вечеринки в Туле - Афиша - MySlo.ru
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NOCTURNE

NOCTURNE

27 октября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE. Открываем портал в параллельный мир без ненависти и злобы в последнюю пятницу октября. Мир, в котором главные вещи это — звук, слушатель и движение в сопровождении света и проекций.

Начнём с тёмного эмбиента и уйдём в ночь на высоких оборотах.

Стоимость: от 300 руб.

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 октября 2023, пятница
23:00
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