NOCTURNE
27 октября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE. Открываем портал в параллельный мир без ненависти и злобы в последнюю пятницу октября. Мир, в котором главные вещи это — звук, слушатель и движение в сопровождении света и проекций.
Начнём с тёмного эмбиента и уйдём в ночь на высоких оборотах.
Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
27 октября 2023, пятница
23:00
19 августа - 1 ноября
11 мая - 1 ноября
2 - 8 ноября
18 - 27 октября
26 сентября - 1 ноября
26 октября - 1 ноября