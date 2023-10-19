27 октября в «Типографии» пройдет техно вечеринка NOCTURNE. Открываем портал в параллельный мир без ненависти и злобы в последнюю пятницу октября. Мир, в котором главные вещи это — звук, слушатель и движение в сопровождении света и проекций.

Начнём с тёмного эмбиента и уйдём в ночь на высоких оборотах.



Стоимость: от 300 руб.