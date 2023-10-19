Mary Gu
27 октября в Concert Hall выступит Mary Gu — одна из немногих, чья искренность смогла достичь вершин топ-чартов.
Певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом выступит в твоем городе и презентует свой новый альбом. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук - все это будет частью большого концерта.
Стоимость: от 1900 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Фридриха Энгельса 70
27 октября 2023, пятница
20:00
19 августа - 1 ноября
2 - 8 ноября
18 - 27 октября
11 мая - 1 ноября
26 сентября - 1 ноября
26 октября - 1 ноября