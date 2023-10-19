27 октября в Concert Hall выступит Mary Gu — одна из немногих, чья искренность смогла достичь вершин топ-чартов.



Певица, покорившая индустрию своими проникновенными текстами и чувственным вокалом выступит в твоем городе и презентует свой новый альбом. Трогательные, берущие за душу стихи и песни, яркие танцевальные хиты, искренность, харизма певицы и только живой звук - все это будет частью большого концерта.



Стоимость: от 1900 руб.