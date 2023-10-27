Ольга Хорчек к 35-летию творческой деятельности: «Я сейчас как ребенок– мне все интересно!»

21 ноября в малом зале ГКЗ Ольга проведет открытый диалог с туляками.

Говорить со своими гостями Ольга Хорчек будет на самые разные темы, и не только о танцах. Она поделится своим опытом в сфере становления личностных качеств, знаниями по саморазвитию и омоложению тела, да и просто сокровенным — о жизни.

— Оля, кого ты ждешь к себе на открытый диалог?

— В основном творческих людей. Но говорить будем не только о профессии. Мне хочется раскрыть творческий потенциал в обычных людях. Кстати, хореография очень помогает в развитии личности. Почему-то считается, что заниматься восточными единоборствами или китайской философией могут все — для развития своей личности, души. А балетом могут заниматься только профессионалы. А я убеждена, что это не так. На самом деле, балет существует много тысяч веков, ещё на наскальных рисунках в древней Греции изображали балерин, стоящих на пальчиках. Я думаю, что настало время, чтобы люди, которые немножечко, так скажем, уснули от нашего социума и интернета, очнулись. Хочу разбудить их, чтобы они по-другому начали мыслить.

— 35 лет творческой дея­тельности. Цифра крутая! С каким настроением ты подходишь к этому юбилею?

— Я сейчас езжу учиться к профессору Илье Леонидовичу Кузнецову (Академия Рус­ского балета имени А. Я. Вагановой. — Прим. авт.), там много взрослых учеников. Он нам говорит: «Вы как дети! С такими же широко распахнутыми глазами…» И правда! Порой на занятиях мне кажется, что мне 10 лет. Это состояние ребёнка — со мной, оно просто настолько сейчас явное, мне все интересно, как в детстве.

— Оля, зачем вообще детей отдавать в танцы?

— Девочку надо отдавать сразу в пять направлений. Она должна уметь петь, танцевать, играть на музыкальном инструменте, рисовать, складывать стихи. К сожалению, сейчас все это сложно совместить. Но это важно. Допустим, у нее может и не быть каких-то выдающихся результатов. Но если она лет через сорок, когда начнется рост души, захочет танцевать, заниматься спортом, быть активной, вот эта нейронная связь, которая была заложена в детстве, ей поможет. Она вспомнит все! Если же человек не занимался в детстве, ему будет фактически невозможно это сделать. У него не будет генной, клеточной памяти. Для мальчиков обязательны логика, конструирование и физическая нагрузка.

С 7 до 14 лет обязательно надо ребенка развивать. В эту семилетку человек должен впитать все по максимуму.

Танцы предполагают сложную нагрузку. Дыхание, вращение, туры, прыжки в воздухе… Это такие вещи, которые тело организуют, а не расхлябывают.

— «Рэмикс» — уже настоящий знак качества. Как ты растишь своих звёздочек?

— У нас нет кастинга, но есть жёсткие репетиции, не все их выдерживают. Таким образом происходит самоотсев. Попасть к нам очень сложно, потому что у нас всего 3 группы детей по 10 человек. Дети фактически не выбывают. Только если кто-то заболел или сменил место жительства.

У нас жёстко, очень. Родители должны знать, что мы будем воспитывать по советской системе. Если до детей не доходит, я могу потерпеть раз, два, три, дальше могу выгнать из класса. Они стоят за дверью, пока не осознают свое поведение. А затем могут войти и сказать: «Ольга Юрьевна, я всё осознала, я готова тренироваться осознанно».

— Как ты оцениваешь уровень юных тульских танцоров? Ведь ты проводишь много танцевальных конкурсов.

— Мы стабильно занимаем примерно шестую строчку по России — из 70 регионов. Причем мы обгоняем Москву. На первых местах — Ставропольский край, Рязань, очень сильны северные города. Наш уровень неизменно растет.

— Совет всем тулякам — как сохранять бодрость духа, позитив, молодость не только тела, но и души?

— Только волевым усилием. Я вот у детей недавно спрашивала: «Как вы думаете, почему у вас не хватает дыхания, выносливости под конец танца? Помните, что сказал Иисус Христос, когда к нему привезли неходячего человека?» Одна девочка вспомнила: «Встань и иди!» Правильно, встань и иди! Только волевым усилием духа вы можете поднять себе настроение, энергетику, заставить себя что-либо сделать. Нет другого рецепта.

— Какие продукты ты исключила полностью из своего рациона?

— Которые, как человек, имеют глаза и рот. Вегетарианка я уже 15 лет. Два года увлекалась сыроедением, но потом вернулась к вегетарианству.

— Оля, о чем ты мечтаешь?

— Есть мечты материальные, которые я никогда не озвучу, чтобы они все-таки реализовались. А есть мечты духовные. Мы сами себе не доверяем. Каждый человек сталкивается с одним и тем же: «Ой, вот я думала это взять и не взяла… Ой, думала сделать так, но не сделала…» И так много раз. Я хочу научиться доверять себе. Как только человек начинает доверять себе, он приходит к истинному пониманию веры.