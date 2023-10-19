28 октября любителей страха и ужаса приглашают в «Типографию» на вечеринку «Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ».



Что будет:

Расклады на картах, предсказания будущего и многое другое от дамы обладающей магической силой;

Поп-хиты с известными Halloween мотивами;

Живое выступление post-punk группы «Пылинки»;

Тематические украшения и декорации;

Vampire Rave.

Не забывайте про костюм! Стоимость: от 300 руб.

