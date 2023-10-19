Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ
28 октября любителей страха и ужаса приглашают в «Типографию» на вечеринку «Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ».
Что будет:
- Расклады на картах, предсказания будущего и многое другое от дамы обладающей магической силой;
- Поп-хиты с известными Halloween мотивами;
- Живое выступление post-punk группы «Пылинки»;
- Тематические украшения и декорации;
- Vampire Rave.
Не забывайте про костюм! Стоимость: от 300 руб.
Где и когда?
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 октября 2023, суббота
22:00
26 октября - 1 ноября
10 октября - 1 ноября
11 мая - 1 ноября
26 сентября - 1 ноября
19 августа - 1 ноября
2 - 8 ноября