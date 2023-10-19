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Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ

Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ

28 октября любителей страха и ужаса приглашают в «Типографию» на вечеринку «Halloween | БАЛ ВАМПИРОВ».

Что будет: 

  • Расклады на картах, предсказания будущего и многое другое от дамы обладающей магической силой;
  • Поп-хиты с известными Halloween мотивами;
  • Живое выступление post-punk группы «Пылинки»;
  • Тематические украшения и декорации;
  • Vampire Rave.

Не забывайте про костюм! Стоимость: от 300 руб.
 

Где и когда?
Типография, культурный центр
Тула , ул. Ф. Энгельса, 70-а
28 октября 2023, суббота
22:00
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