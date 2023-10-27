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Где поесть тыквенный крем-суп в Туле
Фото и текст: Дарья Лашкевич

Где поесть тыквенный крем-суп в Туле

Вкусный проект Myslo: пробуем и делимся впечатлениями!

В проекте «Где поесть» мы расскажем и покажем, чем нас кормят в популярных заведениях и точках фаст-фуда в Туле.

Мы не представляемся журналистами и не предупреждаем, что блюда нужны нам для эксперимента. Еду оцениваем субъективно, но честно.

 

Как понять, что наступил октябрь? Кто-то скажет: похолодало, начались слякотные дожди, а деревья примеряют свой последний бордово-золотистый наряд. Другие порадуются грядущему Дню Всех Святых и появлению в магазинах тематической атрибутики. Третьи же в первый раз за год вспомнят о существовании тыкв – недаром ими украшают улицы, заведения, добавляют в сезонное меню. Вот и мы решили проникнуться атмосферой и узнать, где вкуснее всего можно проводить уходящий октябрь.

Myslo попробовал тыквенный крем-суп в:

Лимон

Вес: 260 г. (220 г. – суп, 40 г. – гренки)
Цена: 350 руб.
Время ожидания: 20 минут.

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Заведение в стиле «прованс» слегка отпугнуло нас своим гостеприимством: внезапно появившаяся из-за угла гардеробщица зычно окликнула: «Что, девочки, покушать?». Несмотря на пафос интерьера, царящая внутри обстановка – музыка, работа обслуживающего персонала, – производит, скажем так, впечатление «проверенного временем» места. Но ведь мы далеко не ресторанные критики и пришли сюда с простым вопросом: вкусно или нет.

Ответ так же прост: нет, не вкусно. Суп и близко не похож на тыквенный – мы даже уточнили его состав: вдруг повар просто нарушил пропорции? Но нет, ни сыра, ни картофеля там нет. Даже петрушка, которая просто лежала в качестве украшения, дала больше вкуса, чем основной ингредиент. Единственный «лучик света» – крутоны из черного пряного хлеба с сыром «типа фетаксы», как выразилась официант. Вот их мы съели с удовольствием.

В конце концов, из «Лимона» мы вышли с «кислыми» лицами.

Наша оценка: 2 из 5 баллов.

Entrée

Вес: 300 г.
Цена: 350 руб.
Время ожидания: 15 минут.

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Миниатюрное кафе-пекарня в центре города. Все места заняты, приходится ютиться за общим столом. Приятный интерьер, музыка, вежливый персонал. Все хорошо, но что там с едой?

Суп подается с микрозеленью, тыквенными семечками, петрушковым маслом и поджаренными креветками. Отдельно идут хрустящие крутоны.

Консистенция супа однородная, нежная и «шелковистая». Яркий и своеобразный вкус креветок выигрышно контрастирует со сливочно-сладкой основой. Сами креветки довольно крупные, сочные, хрустящие. Микрозелень освежает тяжелые и насыщенные вкусы, а прочие добавки придают пикантности. Это вкусно!

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Цех этого города

Вес: 300 г.
Цена: 149 руб. (без учета стоимости входного билета)
Время ожидания: 18 минут.

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Новичок на арене тульского общепита – «Цех этого города». Помимо необычной концепции тру-кост, тут есть сезонное меню. Самое время попробовать что-то новенькое!

Среднестатистический сладковатый крем-суп с жирными сливками и настойчивым привкусом лука. Приятным дополнением становятся орешки, а в остальном – довольно блеклый и пресный кандидат.

Наша оценка: 3 из 5 баллов.

Пряности и радости

Вес: 200 г.
Цена: 450 руб.
Время ожидания: 13 минут.

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Каков он, тыквенный суп в ресторане премиум-сегмента? Любопытно, как популярное и уже ставшее классикой блюдо обыграет здешняя кухня!

Суп подают с тыквенными семечками, микрозеленью и кунжутом. На вкус это настоящая тыква, перемолотая в воздушное пюре, которое тает во рту. В этом плане «Пряности» действительно радуют: их суп буквально то, что вы ожидаете от этой позиции меню, а не сливочная жижа с привкусом тыквы (хотя сливки тут тоже есть). Топпинги придают необходимую вкусовую и эстетическую завершенность, но все-таки пресновато. 

Наша оценка: 5 из 5 баллов.

Well Well Well

Вес: 300 г.
Цена: 340 руб.
Время ожидания: 9 минут.

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Уютный лофт на местном аналоге Арбата предлагает попробовать сладкий тыквенный суп с… пряником? Мимо такого мы никак не можем пройти!

Первое, что привлекает внимание – сладкий сливочный аромат, будто в тарелке лежат те самые печенья с коровкой. По текстуре суп далеко не суп, скорее разваренная манная каша. Хуже ли он от этого? Нет!

Как бы экзотично не звучало его описание, на выходе получаем блюдо с ярко выраженным тыквенным и молочным вкусом. Пряник добавляет пряности и делает структуру супа разнообразной – проще говоря, с ним веселее жуется. Если хотите есть вприкуску или не добавлять пряник вовсе, официант принесет сдобное лакомство отдельно.

Отнимем полбалла – все-таки суп из «Well Well Well» придется по вкусу не всем, да и во всех отношениях больше напоминает сладкую кашу.

Наша оценка: 4,5 из 5 баллов.

 
  • Самая маленькая порция – «Пряности и радости» (200 г.);
  • Самый дорогой – «Пряности и радости» (450 руб.);
  • Самый дешевый (без учёта акций) – «Цех этого города» (149 руб.);
  • Самое быстрый – «Well Well Well» (9 минут);
  • Самый вкусный, по мнению редакции, – «Entrée».
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