Наташа Королёва. THE BEST
30 октября в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.
Певица представит грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями. Музыкальный праздник, который подарит артистка зрителям, наполнит их сердца теплой ностальгией и душевностью. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие ни на одной сцене прежде.
Стоимость: от 1500 руб.
Где и когда?
Тула , улица Советская, 2
30 октября 2023, понедельник
19:00
26 октября - 1 ноября
26 сентября - 1 ноября
19 августа - 1 ноября
2 - 8 ноября
11 мая - 1 ноября
10 октября - 1 ноября