Наташа Королёва. THE BEST

30 октября в Городском концертном зале выступит Наташа Королёва.

Певица представит грандиозное шоу со спецэффектами, световая феерия, эксклюзивные номера, интерактив со зрителями. Музыкальный праздник, который подарит артистка зрителям, наполнит их сердца теплой ностальгией и душевностью. Вас ждут не только известные песни, но и премьеры, не звучавшие ни на одной сцене прежде.



Стоимость: от 1500 руб.