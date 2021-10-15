«Арсенал» – «Зенит», закрытие мотосезона и последние вечеринки осени: выходные в Туле 15-17 октября

Когда: 15 октября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.

Стоимость: от 1300 руб.

15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль по рассказам А. П. Чехова — «Маленькие комедии».

В основу спектакля легли два замечательных произведения А. П. Чехова «Медведь» и «Предложение». Сказать, что – это смешно, не сказать ничего. И не важно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы, – на этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете уйти только после выходов на поклон – под нескончаемые аплодисменты зала.