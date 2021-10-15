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«Арсенал» – «Зенит», закрытие мотосезона и последние вечеринки осени: выходные в Туле 15-17 октября

«Арсенал» – «Зенит», закрытие мотосезона и последние вечеринки осени: выходные в Туле 15-17 октября

А еще спектакль по рассказам А. П. Чехова, вечеринка «90's VS нулевые», концерт OG BUDA и многое другое — в нашем обзоре выходных.

«Арсенал» – «Зенит»

Когда: 16 октября, суббота, 14.00.

Где: Центральный стадион «Арсенал».

«Арсенал» – «Зенит»

16 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом».

 

Маленькие комедии

Когда: 15 октября, пятница, 19.00.

Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.

Маленькие комедии

15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль по рассказам А. П. Чехова — «Маленькие комедии».

В основу спектакля легли два замечательных произведения А. П. Чехова «Медведь» и «Предложение». Сказать, что – это смешно, не сказать ничего. И не важно, любите ли вы Чехова столь же горячо, как любят его завзятые театралы, – на этом спектакле вы будете хохотать через десять минут после начала и сможете уйти только после выходов на поклон – под нескончаемые аплодисменты зала.
 

Элизиум

Когда: 16 октября, суббота, 20.00.

Где: Backstage.
Стоимость: 1100 руб.

Элизиум

16 октября в клубе Backstage состоится большой концерт культовой рок-группы «Элизиум» — «25 космических лет». Лучшие хиты и новые песни. Большая юбилейная программа!

 

90's VS нулевые

Когда: 15 октября, пятница, 22.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб. 

90's VS нулевые

15 октября в культурном центре «Типография» пройдет вечеринка «90's VS нулевые». Вас ждет полное обновление плейлиста и, конечно же, любимые зажигательные хиты 90-х и нулевых. Пугачева и 50 сent – в одном зале!
 

Закрытие мотосезона

Когда: 16 октября, суббота, 13.30.

Где: Площадь Ленина.

Закрытие мотосезона

16 октября тульские байкеры официально закрывают мотосезон. Сбор участников мотопробега на площади Ленина в 13.30. 

Старт колонны в 14.23. Маршрут: пр. Ленина, ул. Рязанская, парк «Патриот». 
 

OG BUDA

Когда: 16 октября, суббота, 18.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2200 руб. 

OG BUDA

16 октября в Concert Hall пройдет вечеринка NEXT STATION. Хедлайнером мероприятия будет OG BUDA.
 

Выходные на Куликовом поле

Когда: 16-17 октября, суббота-воскресенье, 12.00.

Где: Куликово поле.

Выходные на Куликовом поле

Приготовить румяные блины на пеньках, оказаться внутри памятника-колонны Дмитрию Донскому, принять участие в осенних посиделках с играми, розыгрышами и гаданиями – всё это и многое другое ждет туристов 16 и 17 октября в музеях Куликова поля.
 

Домашняя конференция в «Типографии»

Когда: 17 октября, воскресенье, 17.00.

Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос.

Домашняя конференция в «Типографии»

17 октября в «Типографии» пройдет Домашняя конференция. Что это такое? Это вечеринка для нердов (слабо социализированный интеллектуал, чаще технического профиля), уютная и познавательная. Можно сделать мини-доклад, а можно послушать других, и обязательно познакомиться и подискутировать.
 

Фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает»

Когда: 14-15 октября, четверг-пятница, 12.00-17.00.

Где: кластер «Октава».

Фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает»

14 и 15 октября в тульском кластере «Октава» пройдет первый фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает».
 
На протяжении двух дней кластер станет площадкой для специалистов и профессионалов Тулы и области в сферах библиотечного дела, архитектуры, урбанистики, искусства и культуры.
 

Межрегиональные соревнования по боксу

Когда: 12-16 октября.

Где: спорткомплекс «Металлург».

Межрегиональные соревнования по боксу

С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» – традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

 

Пиковая дама

Когда: 16 октября, суббота, 18.30.

Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.

Пиковая дама

16 октября в Тульском камерном драматическом театре покажут спектакль «Пиковая дама» по одноименной повести А. С. Пушкина.
 
Основная линия спектакля — это «история болезни» Германна.
Параноидальная идея, завладевшая им после того, как Томский рассказал
анекдот о старой графине, превращается в настоящее безумие. Германн
кружится в вихре этого странного смертельного танца и вовлекает в него
старую графиню и Лизу…
 

Выставка Лего «Мир кубиков»

Когда: 15-17 октября, 10.00.

Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.

Выставка Лего «Мир Кубиков»

До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».

«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.

 

ПРИМПРЯНИКиКАЗА

Когда: 15-16 октября, пятница-суббота 22.00.

Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.

ПРИМПРЯНИКиКАЗА

15 и 16 октября в Concert Hall ждут старую и новую гвардию любителей клубной атмосферы на последнюю вечеринку «ПРИМПРЯНИКиКАЗА». 
 

Поднять занавес

Когда: 16 октября, суббота, 19.00.

Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 250 руб.

Поднять занавес

16 октября в тульском театре «Эрмитаж» комедия-фарс в 2-х действиях «Поднять занавес».

В постановке пьесы П. Куилтера соединились драма, комедия и цирковые номера. Старый разваленный театр – именно такое наследство досталось пяти женщинам, связанным родственными узами. Разумеется, такой «подарок» мог сделать лишь мужчина. Чтобы театр стал приносить доход, наследницам нужно перестать конфликтовать и наладить между собой хорошие отношения, а ключом послужит первый совместный концерт, который они задумали в качестве презентации.
 
 

Зарядка вместе с папой

Когда: 17 октября, воскресенье, 11.00.

Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.

Зарядка вместе с папой

17 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет «Зарядка вместе с папой». Она приурочена к празднованию Дня отца.

 
 
а что в кино?

Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.

«Человек божий» (12+)

Фильм рассказывает об испытаниях и невзгодах, выпавших на долю Нектария Эгинского, одного из наиболее почитаемых православных святых. Это божий человек, который до конца оставался верным своим принципам, вдохновляя людей вокруг.
 

«Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+)

Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…

 

Хороших выходных!

 

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