«Арсенал» – «Зенит», закрытие мотосезона и последние вечеринки осени: выходные в Туле 15-17 октября
А еще спектакль по рассказам А. П. Чехова, вечеринка «90's VS нулевые», концерт OG BUDA и многое другое — в нашем обзоре выходных.
«Арсенал» – «Зенит»
Где: Центральный стадион «Арсенал».
16 октября на Центральном стадионе состоится встреча 11-го тура чемпионата России по футболу между тульским «Арсеналом» и питерским «Зенитом».
Маленькие комедии
Где: Городской концертный зал.
Стоимость: от 1300 руб.
15 октября в Городском концертном зале покажут спектакль по рассказам А. П. Чехова — «Маленькие комедии».
Элизиум
Где: Backstage.
Стоимость: 1100 руб.
16 октября в клубе Backstage состоится большой концерт культовой рок-группы «Элизиум» — «25 космических лет». Лучшие хиты и новые песни. Большая юбилейная программа!
90's VS нулевые
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: 400 руб.
Закрытие мотосезона
Где: Площадь Ленина.
Старт колонны в 14.23. Маршрут: пр. Ленина, ул. Рязанская, парк «Патриот».
OG BUDA
Где: Concert Hall.
Стоимость: от 2200 руб.
Выходные на Куликовом поле
Где: Куликово поле.
Домашняя конференция в «Типографии»
Где: Культурный центр «Типография».
Стоимость: свободный взнос.
Фестиваль библиокультуры «Гутенберг отдыхает»
Где: кластер «Октава».
Межрегиональные соревнования по боксу
Где: спорткомплекс «Металлург».
С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» – традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.
Пиковая дама
Где: Тульский камерный драматический театр.
Приобрести билеты можно по ссылке.
Выставка Лего «Мир кубиков»
Где: ТРЦ «Макси».
Стоимость: от 376 руб.
До 21 ноября в ТРЦ «Макси» можно посетить уникальную интерактивную выставку Лего «Мир кубиков».
«Мир кубиков» — интерактивная выставка для всей семьи. Здесь вы увидите собранные вручную из деталей конструктора шедевры живописи, скульптуры и архитектуры, а также любимых героев кино, мультфильмов и даже игр.
ПРИМПРЯНИКиКАЗА
Где: Concert Hall.
Стоимость: 300 руб.
Поднять занавес
Где: Тульский театр «Эрмитаж».
Стоимость билетов: от 250 руб.
16 октября в тульском театре «Эрмитаж» комедия-фарс в 2-х действиях «Поднять занавес».
Зарядка вместе с папой
Где: Центральный парк культуры и отдыха им. П.П. Белоусова.
17 октября в Центральном парке культуры и отдыха им. П. П. Белоусова пройдет «Зарядка вместе с папой». Она приурочена к празднованию Дня отца.
Немного о кинопремьерах этой недели. Самое полное расписание всех кинотеатров Тулы смотрите на Myslo.
«Человек божий» (12+)
«Семейка Аддамс: Горящий тур» (12+)
Что делать, если в доме поселилось настоящее исчадие ада, а именно два подростка? Срочно планировать самый жуткий отпуск! Мартиша, Гомес, Уэнсдей, Пагсли и дядя Фестер загружаются в семейный походный катафалк, чтобы отправиться навстречу новым приключениям и чудаковатым друзьям, от которых волосы встанут дыбом. В этой поездке семейка Аддамс сплотится намертво! Если, конечно, останутся выжившие…
Хороших выходных!