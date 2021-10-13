С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» пройдут традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

Торжественное открытие турнира состоится в среду, 13 октября, в 14.00.