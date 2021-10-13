Межрегиональные соревнования по боксу
С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» пройдут традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.
Торжественное открытие турнира состоится в среду, 13 октября, в 14.00.
Где и когда?
Тула, улица Кутузова, 229
13 октября 2021, среда
14:00
14 октября 2021, четверг
14:00
15 октября 2021, пятница
14:00
16 октября 2021, суббота
14:00
13 ноября, суббота 17:00
₽ Билеты: 500-600 ₽
26 октября, вторник 19:00
₽ Билеты: 1600-2800 ₽
21 ноября, воскресенье 17:00
₽ Билеты: 150-300 ₽
7 ноября, воскресенье 19:00
₽ Билеты: 1200 ₽
20 октября, среда 20:00
₽ Билеты: 800 ₽
14 октября, четверг 19:00
₽ Билеты: 200-350 ₽