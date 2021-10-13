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Межрегиональные соревнования по боксу

Межрегиональные соревнования по боксу

С 12 по 16 октября в спорткомплексе «Металлург» пройдут традиционные межрегиональные соревнования по боксу класса «Б», посвященные памяти выдающегося тульского тренера Романа Яковлевича Жабарова.

Торжественное открытие турнира состоится в среду, 13 октября, в 14.00. 

Где и когда?
Металлург, спорткомплекс
Тула, улица Кутузова, 229
13 октября 2021, среда
14:00
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14 октября 2021, четверг
14:00
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15 октября 2021, пятница
14:00
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Касса
Ольга Невская. «Звёздная россыпь романса»
Купить билет
13 ноября, суббота 17:00
Дом Дворянского собрания
 ₽  Билеты: 500-600 ₽
Валентинов день
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26 октября, вторник 19:00
КДЦ Азот
 ₽  Билеты: 1600-2800 ₽
Фрида
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21 ноября, воскресенье 17:00
МАУК, центр культуры и досуга
 ₽  Билеты: 150-300 ₽
Тараканы!
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7 ноября, воскресенье 19:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 1200 ₽
VIVIAN SESSOMS (USA) & М.А.Р.С. (Проект Джазовая среда)
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20 октября, среда 20:00
Concert Hall
 ₽  Билеты: 800 ₽
Маленький принц
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14 октября, четверг 19:00
Городской концертный зал
 ₽  Билеты: 200-350 ₽
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