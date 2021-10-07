16 октября в тульском театре «Эрмитаж» комедия-фарс в 2-х действиях «Поднять занавес».

В постановке пьесы П. Куилтера соединились и драма, и комедия, и цирковые номера. Старый разваленный театр – именно такое наследство досталось пяти женщинам, связанным родственными узами. Разумеется, такой «подарок» мог сделать лишь мужчина. Чтобы театр стал приносить доход, наследницы должны перестать конфликтовать и наладить между собой хорошие отношения, а ключом послужит первый совместный концерт, который они задумали в качестве презентации.



Но в последний момент приглашенная звезда не приезжает, и тогда пять авантюристок находят другой выход. Любовь и ненависть, смех и слёзы, трагическое и комическое - все смешалось в этом действе. А прекрасный актерский женский ансамбль оттеняет появление очаровательного фокусника.



Стоимость: от 250 руб.