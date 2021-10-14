Агротуризм по-тульски: как устроена нутриевая ферма в Иевлево

Фото автора и из группы «Нутриевая ферма».

Мы поговорили с владельцем фермы в Богородицком районе Дмитрием Садовым о «месте силы», нежелательной рекламе и нарицательных Кондуках.

В последние годы Богородицк и его окрестности явно приблизились к топу самых популярных для летнего отдыха районов Тульской области. Мы нашли здесь «незаезженное» место с интересной идеей — это нутриевая ферма неподалеку от села Иевлево.

Экскурсию по ферме мы попросили провести ее владельца, местного жителя Дмитрия Садова. Он рассказал, что значат для него карьеры и лес в Иевлево и как возникла идея создания фермы.

Разглядеть красоту

Дмитрий — предприниматель из сферы общепита. Но нутриевая ферма и то, где она находится, для него, как сейчас модно говорить, – «место силы».

– Я сам богородицкий, здесь живу и работаю — где родился там и пригодился. С этим местом я знаком восемь лет, товарищ привез на отдых: «Дим, смотри, какая здесь красота!» А красота здесь действительно умопомрачительная! Сосны, карьеры с голубой водой, воздух потрясающий. Мы стали приезжать сюда на отдых.

Карьеры в Иевлево — это бывшие шахты. Раньше здесь открытым способом добывали уголь, территория принадлежала «Тулауглю». Когда в 1990-е организация рассыпалась, земли отошли муниципалитету. Примерно та же история, что и с Кондуками.

Про Кондуки Дмитрий говорит, слегка поморщившись:

– В наших кругах Кондуки — имя нарицательное, причем с негативным оттенком. Было прекрасное место, которое люди буквально загадили. И когда теперь за него взялись официально, Кондуки потеряли свой природный шарм, идентичность. Я отчаянно не хочу, чтобы Иевлево повторило судьбу Кондуков.



Сбор мусора в Кондуках на акции «Вода России», 2021 год.

Итак, восемь лет назад я увидел здесь огромное количество мусора, оставленного дикими отдыхающими, но всё же сумел разглядеть в нем красоту. И мы решили, что отдавать это место на растерзание людям нельзя. Взяли его в аренду, просто чтобы спасти, – сначала два гектара, потом еще… Всего тут территория тянет на 112 га. Параллельно с оформлением документов занимались очисткой — два КамАЗа одних только пластиковых бутылок отсюда вывезли!

Что такое оформлять такие земли, можно себе представить: Дмитрий и его друзья прошли буквально через огонь и воду. И как только это место стало чистым, сразу же появились люди, которые захотели прибрать его к рукам. Дмитрий подал заявку на аренду муниципальной земли, собирал документы, и в самый последний момент выяснилось, что участок успели кому-то продать. Долго разбирались с этой мошеннической схемой, но всё удалось – победили. Помогла богородицкая администрация, за что Дмитрий очень благодарен специалистам.

– Именно из-за того, что на это место положили глаз разного рода люди, пришлось часть участка выкупать — аренда вещь шаткая, а собственность — уже аргумент. Так я стал собственником 2 га земли в Иевлево. И все отступили. Пришло время это место развивать и облагораживать.

Хозяйство, но уже не сельское

2 июля 2021 года в России в закон о туризме были приняты поправки*, и появилось новое понятие — «агротуризм», или сельский туризм.

– Во всем мире это очень развито, огромное количество людей живут в городах, они там задыхаются. Людям нужно отдыхать от города, от каменных джунглей.

Раньше на землях сельхозназначения нельзя было организовывать кемпинги, гостиницы и так далее. Поправки ввели новый вид разрешенного землепользования.

По словам Дмитрия Садова, изначально цели сделать здесь место отдыха для большого количества людей не было. Хотелось просто поставить домик с банькой, чисто для себя, приезжать со своей большой семьей (Дмитрий — многодетный отец. — Прим. ред.) и с друзьями.

– Вообще Иевлево всегда было чисто богородицким уголком, здесь отдыхали в основном местные: купались, приезжали за маслятами в сосновый бор, на рыбалку и за ягодами.

Но лето-2020 словно «открыло портал». 12 июня, первые антиковидные ограничения, всё везде запрещено, и — закрывают Кондуки.

По слухам, около полутора тысяч машин оттуда попросту развернули. И тут каким-то неведомым образом люди узнали про Иевлево. Здесь рядом трасса М4, и оттуда буквально повалил народ. Я приехал сюда с женой и тремя детьми, а тут машин... Я номеров с такими регионами даже не видел ни разу. Мне негде было припарковаться.

18 тысяч рублей было отдано мною лично, чтобы убрать мусор после этого уик-энда (к сожалению, наши люди мусорят). А учитывая, что не было никаких контейнеров, ничего не было готово к приему такого количества отдыхающих, это был швах.

Так после лета-2020 стало понятно, что люди место «распробовали».

– Очень жаль, что люди, когда понимают, что территория ничья, ведут себя гораздо хуже, чем могли бы. Пьют, шумят, мусорят! Нужно было как-то это прекратить и дать понять людям, что здесь нужно вести себя прилично.

Оказалось, плата за вход в размере всего 100 рублей с человека (малыши бесплатно) отсеивает огромное количество людей. На территории фермы стало чище и спокойнее.

Этим летом Дмитрий со товарищи начал строить на территории фермы большие беседки для отдыха с мангалами, организовал площадку для пляжного волейбола, поставил качели, выделил территорию для кемпинга. Так «место для себя» двинулось в сторону бизнес-проекта и начало приносить прибыль.

– Понятно, что сейчас на этом особенно не заработаешь, — говорит Дмитрий Садов. — Заработанные деньги уходят на уборку, организацию и прочие траты. А учитывая нынешние цены на те же стройматериалы, инвестиции «вдолгую» уже сделать непросто: чтобы поставить даже простейшие летние домики, нужны серьезные вложения.

– Есть и совсем уж незапланированные траты. Недавно начала уходить вода из нутриевого карьера, пришлось укреплять берег, ставить сваи, поднимать край.

Откуда взялись нутрии

Около пяти лет назад товарищ Дмитрия, Валентин, который разводит нутрий, предложил запустить пару грызунов в карьер.

Оказалось, чтобы это сделать, нужно немного: один раз стройматериалы для домиков и регулярно — зерно на корм. Валентин привез на карьер пару нутрий. Зверькам организовали домики в деревянных кадках. Летом на воде их никакой хищник не поймает, а вот зимой, на льду, оказалось легко: семейную пару грызунов задрали то ли собаки, то ли лисы.

Валентин привез еще двух нутрий, водоем огородили сеткой. И эта пара уже расплодилась.

– А теперь мы занимаемся селекцией. Нам привозят на обмен нутрий из других городов, в частности, из Ростова и Волгограда.

Сколько на ферме нутрий сейчас, уже невозможно посчитать: серые, рыжие, черные, большие и мелкие — плавают себе, нагуливают за лето жирок для зимовки.

Так грызуны стали еще одной природной фишкой Иевлево.

– Нутрии очень нравятся детям, — говорит Дмитрий. — Причем они живут в естественных условиях, им здесь комфортно. Погладить зверьков можно, но осторожно, чтобы не испугать. Но в целом нутрии привыкли к людям и доверяют им. Покормить их можно запросто, нутрии любят поесть. В основном их угощают огурцами, арбузами, другими фруктами, хлебом. А «дома» они едят зерно и овощи.

Вскоре карьер с нутриями пополнился еще гусями и утками и стал почти уже зоопарком. Только без клеток и вольеров: смотреть живность можно в естественных условиях обитания.

– К сожалению, не все относятся к зверькам бережно. Мы находили здесь трупики грызунов со следами от дроби — кто-то охотился на них. Это печально, потому что наша нутриевая ферма создана не для промысла, а для удовольствия гостей Иевлево. Тем не менее нутрии продолжают плодиться и уже даже мигрируют – зверьков видели на дальних карьерах.

Позже этот же нутриевый карьер Дмитрий с друзьями зарыбил. Запустили классические породы: карпа, толстолобика и белого амура — для любителей рыбалки.

– Ждем, когда подрастут и размножатся. Тут для них идеальное место. Пока ловить здесь мы не разрешаем. Жаль, что остановить некоторых наших сограждан непросто. В Богородицке зарыбили водоем, так люди высыпали с удочками вылавливать малюсеньких карпиков, в которых и есть-то нечего.

И ведь поступают так, не потому что голодные, а потому что ничье. И именно поэтому я решил спасти этот кусочек Иевлево.

Не хочется стать Кондуками!

Дмитрий говорит, что «запускать в Иевлево цивилизацию» по полной программе он не планирует. Дорогу к месту отдыха сейчас потихоньку строят, пробурили скважину для воды, подведение электричества — в процессе.

– Хочется, чтобы это осталось девственно-чистым местом, куда многие могут приехать просто подышать, побыть на природе. К нам огромное количество пенсионеров с детьми приезжает — отдыхать на карьеры и в лес. Потому что чисто, красиво и нетронутая почти природа.

После вашей статьи еще больше людей узнают про это место. А я просто пока не знаю, как решить вопрос с «перенаселением». Ужасно не хочется превратиться в Кондуки!

Дмитрий, его семья и близкие друзья — приверженцы ЗОЖ, занимаются спортом. Сам глава семейства — представитель MIX Fight в Тульской области. А в Иевлево он вместе с друзьями проводит областные соревнования по волейболу среди любителей, причем всё организовано на довольно высоком уровне. Как он сам говорит: «Играем на Кубок себя».

– Что мне нравится в том деле, которым я занимаюсь? Радостные глаза детей. Мне хотелось бы видеть у нас семьи с детьми, которые отдыхают на воздухе, смотрят на нетронутую природу. Да, у нас нет комфортабельных домиков, так что отдых на ферме — это лишь «отдых хорошей погоды».

Хочется организовать летние спортивные лагеря, особенно детские. Заниматься спортом на природе, чувствовать этот чистейший воздух, пропитанный сосновыми ароматами, есть еду, приготовленную на костре, спать в палатках. Заменить время, проводимое в гаджетах, на физические нагрузки и единение с природой. Как отец я считаю, что это просто необходимо для нашего подрастающего поколения.

Но мне приятно, что к нам приезжают бабушки и дедушки с внуками, молодые семьи. И, честно говоря, очень хочется, чтобы именно они составляли основу нашей аудитории. Я — за спокойный и чистый семейный отдых.

Я сам такой и хочу видеть таких людей вокруг себя — ответственных и порядочных, которые любят и берегут родной край.

А еще я очень хочу поднять престиж словосочетания «русский человек». Ведь русский — это не тот, кто пьет и лежит на диване, живет на авось. Это трезвый, сильный, умный и справедливый человек, житель большой и красивой страны. Мне хочется, чтобы было так!

Есть идея!

Планов у Дмитрия много. Так, на одном из полей, которые сейчас у него в распоряжении, он планирует сделать питомник хвойных растений. И непростой питомник, а тоже с идеей:

– Представьте, как будет круто, если люди смогут приехать сюда, выкопать маленькую сосну и посадить на поле свое фамильное дерево. Сделаем табличку с указанием. И люди будут приезжать, смотреть, как растут их сосны. А лет через двадцать — уже с детьми или с внуками. Можно посадить целый родовой лес!

Еще в планах — добавить разных видов живности. Но не львов и медведей, а местных — птицу или сельскохозяйственных животных. И параллельно развивать агротуристическое направление.

– Я уверен, у нас есть будущее, ведь главное в туризме — сделать место «с душой», чтобы людям хотелось приезжать сюда. Думаю, у нас получается.

справка

*Федеральный закон от 02.07.2021 N 318-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» и статью 7 Федерального закона «О развитии сельского хозяйства».

В российском законодательстве вводится понятие сельского туризма — туризм, предусматривающий посещение сельской местности, малых городов с численностью населения до тридцати тысяч человек, в целях отдыха, приобщения к традиционному укладу жизни, ознакомления с деятельностью и (или) участия в сельхозработах без извлечения материальной выгоды.

Деятельность, включающая в том числе оказание услуг по временному размещению, организации досуга, экскурсионных и иных услуг, осуществляется сельскохозяйственными товаропроизводителями в соответствии с требованиями, установленными Правительством РФ.

При этом поддержка и развитие сельского туризма отнесены к направлениям господдержки развития сельского хозяйства.

Федеральный закон вступает в силу с 1 января 2022 года.